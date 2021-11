L’omicidio di Robert Knox (Harry Potter) raccontato in un docufilm

Robert Knox aveva interpretato Marcus Belby in Harry Potter e il Principe Mezzosangue, assassinato a soli 18 anni durante una rissa in un bar in cui era intervenuto per proteggere il fratello minore il 28 maggio 2008. Ora, il suo assassinio diventerà un documentario. Secondo quanto riportato da Variety, il documentario si intitolerà (K)nox: The Rob Knox Story, e sarà prodotto e distribuito in tutto il mondo da Woodcut International.

Robert Knox: il documentario che ne denuncia l’omicidio

Robert Knox, oltre al suo ruolo nel franchise di Harry Potter (recuperate la saga cinematografica completa su Amazon), era apparso in molti altri film al cinema e in TV, in particolare nel film King Arthur e nella commedia della BBC After You’ve Gone. Prima della sua morte, aveva anche firmato il contratto per il settimo film di Harry Potter, Harry Potter e i doni della morte: Parte 1.

Di che cosa parlerà il documentario? Il documentario, descritto come un film contro il crimine dei coltelli, esaminerà la vita e la morte della star di Harry Potter. Robert Knox è stato ucciso nel sud-est di Londra nel maggio 2008 mentre interveniva in una lotta per proteggere suo fratello minore da un uomo armato di due coltelli. Aveva solo 18 anni.

Il docufilm conterrà anche interviste alla famiglia, agli amici e ai membri della comunità cinematografica. Alcuni degli attori di Harry Potter che prenderanno parte al documentario includono Tom Felton (Draco Malfoy) e Jim Broadbent (Professor Lumacorno).

Il docufilm è diretto da Aaron Truss ed è prodotto sia da Nick Kenton che dalla Rob Knox Foundation, creata in onore di Knox dopo la sua morte:

“Non solo Woodcut è stato coinvolto in alcuni grandi documentari come Damilola: Death of a Ten Year Old, ma capiamo anche la necessità di un film come questo nella società di oggi. Il crimine da coltello, specialmente nel Regno Unito, è più diffuso che mai, quindi speriamo che questo film abbia un impatto sull’atteggiamento delle persone verso questo orribile crimine.”

Koulla Anastasia di Woodcut International si considera privilegiata a prendere parte al documentario: