Lorenzo il Magnifico Digital Edition: Cranio Creations annuncia la versione digitale del suo bestseller

Annunciata la campagna Kickstarter per Lorenzo il Magnifico Digital Edition. Cranio Creations porta su Steam la versione digitale del suo bestseller

Dalla collaborazione tra Cranio Creations, editore di giochi da tavolo, e Studio Clangore, realtà attiva nella digitalizzazione di boardgame, sta nascendo Lorenzo il Magnifico Digital Edition.

Lorenzo il Magnifico è un gioco da tavolo del 2016 di Simone Luciani, Flaminia Brasini e Virginio Gigli. E’ stato un successo italiano e internazionale: nel gioco, famiglie nobili competono per ottenere fama e prestigio in una Firenze rinascimentale.

Si tratta di un piazzamento lavoratori che sfrutta l’utilizzo di dadi che con il loro valore rappresentano la forza dei familiari.

Tutto questo, però, può essere vanificato se si agisce contro la volontà del Papa! Ogni giocatore deve infatti evitare la scomunica e le conseguenti penalità accrescendo la propria fede di round in round.

Dopo 6 round totali, si passa al conteggio finale che determina il Signore di Firenze.

Il 25 marzo è stata lanciata una campagna di crowdfunding su Kickstarter per supportare lo sviluppo di due novità importantissime:

Il videogioco per PC (Steam) di Lorenzo il Magnifico

L’espansione La congiura dei Pazzi per il gioco da tavolo

Lo sviluppo di Lorenzo il Magnifico Digital Edition è affidato a Studio Clangore, che sta ricostruendo la stessa esperienza di gioco del boardgame, trasferendola su schermo. Alcune modifiche rispetto al gioco fisico sono state necessarie per questioni tecniche, ma si sta cercando anche di migliorare la giocabilità rispetto al gioco originale. In particolare ci sarà:

Un rework e un’ottimizzazione della plancia

Gameplay immediato e senza tempi morti

Esperienza di gioco rapida e “a portata di click”

L’espansione La congiura dei Pazzi, invece, si compone di un nuovo mazzo di carte che apporterà maggiore variabilità e imprevedibilità al gioco da tavolo. I backers della campagna avranno un mazzo base composto da 24 nuove carte e si potranno sbloccare, come stretch goal aggiuntivi in base alla cifra raccolta, fino a 24 ulteriori carte, esclusive per chi partecipa al Kickstarter.

La campagna ha raccolto i fondi necessari in soli 22 minuti, e questo ci indica che i fan di Lorenzo il Magnifico sono stati molto felici di vedere delle novità relative al gioco che amano. Ora stiamo cercando di arrivare alla cifra necessaria per portare in produzione tutte le carte aggiuntive e infine per poter sviluppare anche la modalità multiplayer del videogioco.