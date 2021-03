L’ottavo episodio di WandaVision avrebbe potuto dare un indizio sulla morte di Vedova Nera

L’ottavo episodio di WandaVision, dal titolo Negli Episodi Precedenti, ha lasciato molte questioni in sospeso, rispondendo solo a parte delle domande sollevate nei primi sette episodi dello Show.

I fogli dello storyboard dell’episodio più discusso del momento sono stati pubblicati online e mostrano come a un certo punto Wanda avrebbe potuto fare riferimento sia a Tony Stark (Robert Downey Jr.), sia a Vedova Nera (Scarlett Johansson) e alla loro relativa scomparsa. Sebbene la maggior parte degli artwork dello storyboard si siano mostrati nello show finale, le menzioni a Iron Man e Vedova Nera, invece, sono state eliminate dal montaggio finale della puntata.

Thread com um possível storyboard vazado de um futuro episódio de Wanda vision da Wanda invadindo a sword só que na visão dela,e parece que ela esta triste e acabada#wanda #thevision #WandaVision #MonicaRambeau #JimmyWoo #darcylewis #AgnesTheNeighbor #Pietro #TioPietro pic.twitter.com/Ey3oBIGLtc — Veloso amigo de Deus (@Veloso_off) February 13, 2021

Gli storyboard leakati mostrano Wanda recarsi nel quartier generale dello S.W.O.R.D. per poter vedere il corpo, ormai senza vita, di Visione e sono stati pubblicati già lo scorso 13 Febbraio su Twitter dall’utente @Veloso_off. I disegni pubblicati hanno, però, evidenti differenze rispetto a quanto andato in onda su Disney Plus, ma nelle battute originali, Wanda avrebbe dovuto menzionare proprio Tony Stark e Natasha Romanoff tra le principali vittime degli eventi raccontati in Avengers: Endgame.

Quello che Wanda avrebbe dovuto dire nella scena riportata nello storyboard è la seguente battuta: “Sono stufa di vedere tutti comportarsi come se Tony Stark fosse l’unica persona che abbiamo perso. Come se fosse l’unico Avenger che sia mai esistito. Peccato, allora, se sei Natasha, ma almeno lei era in carne ed ossa, giusto? Dove sono le commemorazioni per Visione? Nessun tributo commovente per il sintezoide? Per favore. Per favore. Non so cosa fare. Da quando siamo tornati indietro io… Non era dove l’ho lasciato, merita almeno un funerale. Io lo merito.”

I primi otto episodi di WandaVision sono disponibili sulla piattaforma di streaming online Disney Plus.