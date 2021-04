Love, Death + Robots Volume 2 arriva su Netflix (e ha una data)

Netflix ha finalmente confermato che la serie animata Love, Death + Robots tornerà molto presto con la seconda stagione ufficiale, in uscita tra appena una manciata di settimane. Il trailer rilasciato dal colosso dello streaming, visionabile poco più in basso e della durata di due minuti, anticipa infatti la data di uscita del Volume 2, previsto per il 14 maggio 2021.

Concepita come una serie animata antologica per adulti creata da Tim Miller e prodotta da David Fincher (Mank), Jennifer Miller e Joshua Donen, la prima stagione di Love, Death + Robots ha debuttato nel 2019 con ben 18 episodi autoconclusivi, riscuotendo da subito un buon successo di critica e pubblico (e portandosi a casa anche quattro premi della giuria degli Emmy Awards nel 2019).

La seconda stagione, realizzata in maniera del tutto simile allo show originale, inclusa la presenza di uno stile estetico e artistico totalmente differente per ogni puntata, promette di includere tutta una serie di “giganti nudi, demoni del Natale e robot impazziti”, come del resto è possibile leggere nella descrizione ufficiale della serie rilasciata poche ore fa da Netflix.

Anche in questo caso le storie sembrano offrire una moltitudine di tematiche differenti, spaziando tra le classiche storie d’amore a episodi decisamente più visionari incentrate su un futuro distopico, in cui la tecnologia sembra farla da padrone ma con risvolti che al momento non ci è dato sapere.

Ma non solo: la seconda stagione della serie mostrerà anche robot che lavorano come veri e propri dogsitter, pianeti lontani ricchi di insidie e, infine, anche un accenno al Natale e ai desideri dei bambini durante la festività. Prodotta da Jennifer Yuh Nelson, Love, Death + Robots sarà anche al centro di una terza stagione attesa sempre in esclusiva sul catalogo Netflix nel corso del 2022, sebbene al momento non sia stata resa nota una data di uscita più precisa.