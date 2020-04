Love Hina – in blu-ray e dvd da Anime Factory

Attraverso i pre-order di Amazon apprendiamo che Anime Factory – l’etichetta Koch Media dedicata al meglio della produzione animata proveniente dal Giappone – pubblicherà il prossimo 25 giugno Love Hina sia in cofanetto DVD che per la prima volta in un cofanetto blu-ray.

La serie completa e gli special televisivi verranno raccolti in 5 dischi.

La commedia tratta dal manga cult di Ken Akamatsu in un’edizione da collezione per la prima volta in Blu-Ray e corredata da contenuti extra (sigle, sequenza finale, easter eggs, video musicale) e un booklet esclusivo di 36 pagine con sinossi degli episodi, schede dei personaggi, calcoli sulla potenza di Naru, mappe del dormitorio Hinata e gallerie d’illustrazioni.

Eccovi la sinossi della serie:

Keitaro urashima ha già fallito per due volte il test d’ingresso alla todai, la più famosa università di tokyo. Il ragazzo vuole accederci a tutti i costi per rispettare una promessa fatta ad una bambina di cui era innamorato da piccolo. Per potersi mantenere durante gli studi, viene ingaggiato da sua nonna come custode della pensione hinata. Ben presto però, keitaro scoprirà trattarsi di una pensione femminile abitata da un gruppo di ragazze tanto carine quanto eccentriche.

La serie anime consta di 25 episodi, realizzati nel 2000, uno special di Natale e uno dell’Estate e la miniserie in tre parti Love Hina Again, finora inedita nel nostro Paese. Love Hina era inoltre già arrivata in home video da Mondo Home Entertainment ed è attualmente in onda nel palinsesto del canale Man-Ga – canale tematico di Sky che potete trovare al numero 133 del vostro telecomando se siete abbonati.

Per tutte le novità e il nuovo palinsesto di Man-Ga potete cliccare QUI ricordandovi che questa alle 21.20 andrà in onda Oh, Mia Dea! The Movie in Prima Visione TV – cliccate QUI per i dettagli.

La serie anime è tratta dall’omonimo manga di Ken Akamatsu pubblicato in Italia da Play Press e Planet Manga.