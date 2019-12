Love Nature: la natura, vista in 4K, arriva su Sky

Arriva su Sky Love Nature, una serie di contenuti per tutti coloro appassionati di documentari e a cui piacciono i paesaggi mozzafiato e gli animali selvatici, in un formato in alta definizione, che arricchirà la già enorme offerta di Sky Italia.

Con ore e ore di filmati girati interamente in 4K in più di quaranta paesi diversi, Love Nature vuole proporre una serie di contenuti completamente originali, atti a stimolare la curiosità di tutti gli appassionati di documentari e di tutto ciò che riguarda la natura, il tutto on demand, per permettere ai clienti di Sky di rivederli ogni volta che desiderano.

I clienti abbonati al pacchetto Sky Famiglia, potranno godere sulla loro offerta on demand di programmi originali come Strane Creature, o ancora I Misteri del Mekong, in cui potranno scoprire le biodiversità di tutto il mondo, o immergersi nei mari più profondi nel documentario Meraviglie Sottomarine D’Africa e tantissimi altri, disponibili anche in streaming su NOW TV.