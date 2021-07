Lovecraft Country non avrà una Stagione 2

HBO ha confermato attraverso le pagine di Deadline che Lovecraft Country non godrà di una Stagione 2. La serie, arriva in Italia su Sky Atlantic, era stata creata da Misha Green e prodotta da JJ Abrams e Jordan Peele ed era ispirata all’omonimo romanzo di Matt Ruff (in Italia con il titolo False Verità che potete acquistare su Amazon).

Il network non ha adotto motivazioni precise sul perché ha deciso di non proseguire la serie con una Stagione 2. I riscontri di critica e pubblico infatti erano stati più che buoni, probabile che alla base della scelta ci sia la volontà di andare oltre quanto raccontato nel romanzo originale e quindi le più classiche “differenze creative”.

Lovecraft Country, la serie

Lovecraft Country segue Atticus Black, interpretato da Jonathan Majors (Da 5 Bloods), alla ricerca del padre scomparso, insieme a suo zio George (Courtney B. Vance) e all’amica Letitia “Leti” Dandrige – interpretata da Jurnee Diana Smollett (Underground).

Inizierà così uno spaventoso viaggio attraverso l’America razzista degli anni Cinquanta, in cui i protagonisti dovranno fare i conti con gli orrori della segregazione razziale e con dei misteriosi e terrificanti mostri che sembrano provenire direttamente dai racconti di H. P. Lovecraft.

Lovercraft Country è il primo progetto prodotto da JJ Abrams e dalla sua casa di produzione Bad Robot dopo l’accordo in esclusiva che li lega alla Warner Bros. per la quale lo stesso regista e produttore sviluppare la serie TV Justice League Dark che avrà come protagonisti alcuni dei personaggi del lato mistico e horror della DC e sarà trasmessa sempre su HBO Max.

Justice League Dark è il terzo progetto DC sviluppato per la piattaforma HBO Max dopo la serie TV Green Lantern e la serie antologica Strange Adventures. Non si conoscono attualmente dettagli sul progetto né quali personaggi vi compariranno: difficile il coinvolgimento di Wonder Woman mentre sarebbe interessante capire se DC, Warner e Abrams vogliano sfruttare lo Swamp Thing visto sulla omonima serie DC Universe e soprattutto il John Constantine interpretato da Matt Ryan nell’Arrowverse.

Il progetto è stato più volte annunciato, rinviato e rimaneggiato passando fra le altre come film nelle mani di Guillermo Del Toro e Doug Liman. Recentemente JJ Abrams ha diretto il controverso Star Wars – L’ascesa di Skywalker.