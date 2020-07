Lovecraft Country: rivelata la data d’uscita della serie tv

L’estate si accende di novità televisive. Dopo le uscite Netflix di Luglio, oggi arriva la notizia della data d’uscita dell’attesissima serie HBO Lovecraft Country. La serie tv prodotta da J.J. Abrams e Jordan Peele e creata da Misha Green, che è anche showrunner, sarà disponibile a partire dal 16 Agosto su HBO Max. Ricordiamo che lo show televisivo Lovecraft Country è un adattamento del romanzo del 2016 scritto da Matt Ruff e ad oggi sono stati distribuiti diversi trailer che ci concedono un primo sguardo sulla storia e i protagonisti della serie.

La storia di Lovecraft Country racconta la storia di Atticus Black, veterano di guerra, che insieme alla sua amica Leti Dandridge e lo zio George, intraprendono un viaggio on the road alla ricerca del padre scomparso. Atticus, che ha sempre con sé un romanzo nella tasca posteriore, e i suoi amici dovranno combattere contro criminali razzisti in giro per l’America degli anni Cinquanta, ma anche con spiriti malvagi che sembrano uscire proprio da un libro di Lovecraft. Si tratta del primo progetto prodotto da JJ Abrams e dalla sua casa di produzione Bad Robot dopo l’accordo in esclusiva che li lega alla Warner Bros. per la quale lo stesso regista e produttore sta sviluppando la serie TV Justice League Dark che avrà come protagonisti alcuni dei personaggi del lato mistico e horror della DC e sarà trasmessa sempre su HBO Max.

Vi ricordiamo che Lovecraft Country è uno show televisivo creato da Misha Green, famoso per essere stato lo showrunner di Underground, e vede come produttori esecutivi Jordan Peele (Get Out, Us) e J.J. Abrams, la regia degli episodi è affidata a Yann Demange e Daniel Sackheim che compaiono anche tra i produttori. Nel cast della serie troviamo gli attori Aunjanue Ellis, Abbey Lee, Jada Harris, Wunmi Mosaku, Michael Kenneth Williams, Jamie Chung, Jordan Patrick Smith, Jamie Neumann, Erica Tazel, Mac Brandt e Tony Goldwyn.