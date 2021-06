Luca: come vedere il nuovo film d’animazione Disney Pixar

Il nuovo film d’animazione Disney Pixar Luca sarà finalmente disponibile a partire dal 18 giugno 2021. La pellicola sarà interamente ambientata per la prima volta in Italia, ed è una decisione davvero notevole per una produzione di questo calibro, se si esclude una breve sequenza di Cars 2. L’ambientazione sarà la meravigliosa riviera ligure, che all’estero è conosciuta semplicemente e genericamente come Italian Riviera.

Come vedere Luca su Disney+? Ecco i dettagli.

Su Disney+ potete vedere questo film e tantissimi altri contenuti. Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link.

La storia