LucasFilm: tutti gli annunci dell’Investors Day 2020

Stanotte si è tenuta la presentazione dei progetti Disney, dal nome Investors Day, che nei prossimi anni arriveranno sulle piattaforme proprietarie come Star, Star+, Espn+, Hulu, Disney+ e National Geographic. Ovviamente, tra gli annunci più attesi, non potevano mancare quelli della Lucasfilm, la casa di sviluppo celebre, tra gli altri, per la saga di Star Wars.

La conferenza di Lucasfilm è stata presentata da Kathleen Kennedy in persona che ha iniziato subito con Ahsoka, la prima novità in assoluto della presentazione. Si tratta di una serie televisiva live action dedicata al personaggio di Ahsoka Tano che approderà su Disney+ a data da destinarsi. Tano ha fatto il suo esordio in live action nel capitolo 13 di The Mandalorian e sicuramente la ricordate perché è il personaggio interpretato da Rosario Dawson. L’abbiamo vista mentre era alla ricerca del Grand’Ammiraglio Thrawn, suggerendo quella che potrebbe essere la potenziale direzione della trama di questa nuova serie televisiva.

Continuiamo con Rangers of The New Republic di cui si sa veramente poco, ma che secondo alcune voci di corridoio potrebbe essere la tanto richiesta e chiacchierata serie televisiva con Cara Dune come protagonista. Spazio anche per Andor, presentata con un rapido video del dietro le quinte in cui compare Diego Luna che ne annuncia l’inizio delle riprese. La serie approderà su Disney+ nel 2022.

Annunciata anche una serie dedicata a Lando Calrissian che arriverà sempre su Disney+ e sarà realizzata da Justin Simien. Così come Rangers of The New Republic non ci sono informazioni riguardo alla trama e al cast. Discorso diverso per l’attesissima e già annunciata precedentemente serie Kenobi che, però, ci ha riservato una grandissima sorpresa: Hayden Christensen tornerà nei panni di Darth Vader e le riprese inizieranno il prossimo mese. Star Wars: Kenobi sarà ambientato 10 anni dopo gli eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, nel periodo in cui l’Impero Galattico era al suo apice. La serie sarà diretta da Deborah Chow, già regista di un episodio di The Mandalorian, con Ewan McGregor di nuovo nei panni di Obi-Wan Kenobi.

Spazio anche per i film tra cui Star Wars: Rogue Squadron diretto da Patty Jenkins, già regista di Wonder Woman che racconterà la storia di una nuova generazione di piloti di caccia nel bel mezzo di un’era futura della galassia in cui dovranno mettere a rischio la loro vita (uscita del film prevista per Natale 2023) e il nuovo film di Star Wars, dal titolo ancora sconosciuto, diretto da Taika Waititi e che uscirà proprio dopo Rogue Squadron.

Si continua con Star Wars con: The Bad Batch, una nuova serie sulle avventure della Bad Batch un commando di cloni sperimentali introdotti nella settima stagione di The Clone Wars, Star Wars Visions ovvero una serie di dieci corti animati che celebrano la galassia di Star Wars tramite delle animazioni dei migliori creatori di Anime giapponesi che approderà su Disney+ nel 2021, Star Wars: The Acolyte, serie mystery thriller creata da Leslye Headland e A Droid Story in cui Lucasfilm Animation e la Industrial Light & Magic produrranno insieme una serie animata che ci presenterà un nuovo eroe guidato dai leggendari R2-D2 e C-3PO.

In chiusura presentate tre nuove perle: Willow, la nuova serie ambientata decine di anni dopo il film originale diretto da Ron Howard nel 1988 e continuerà le avventure di Willow Ufgood, interpretato da Warwick Davis (il regista del primo episodio sarà Jon Chu), il nuovo film di Indiana Jones diretto da James Mangold che vedrà il ritorno di Harrison Ford nei panni del protagonista (l’uscita è programmata per luglio 2022) e Childern of Blood and Bone che sarà una trasposizione dell’omonimo romanzo di Tomi Adeyemi incentrato sulla storia della missione di una ragazza africana di riportare la magia al suo popolo, i Maji.