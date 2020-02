Lucasfilm svela Project Luminous: in arrivo la saga Star Wars: The High Republic

Svelati i dettagli di Project Luminous, un nuovo evento legato all’universo di Star Wars. Questo nuovo progetto è stato svelato dai vertici di Lucasfilm lunedì notte, vediamo più nel dettaglio di che si tratta.

Project Luminous, la cui lavorazione ha avuto inizio nel 2018, è stato annunciato per la prima volta durante l’ultima Star Wars Celebration di Chicago. Si tratterà di un evento narrativo chiamato Star Wars: The High Republic ambientato 200 anni prima della Skywalker Saga, che si dipanerà raccontando una nuova storia attraverso libri e fumetti editi da diversi soggetti. Gli eventi che faranno parte di questo progetto introdurranno nuovi personaggi e saranno indirizzati a target diversi, in modo da coinvolgere sia gli adulti appassionati del franchise, sia i giovani lettori.

Il progetto è stato presentato con un trailer in cui è possibile scoprire i vari aspetti di questa nuova storia.

Gli eventi narrati avranno luogo durante il periodo conosciuto come l’era dell’Alta Repubblica, un periodo descritto come di grande prosperità e pace, in cui la presenza dei Jedi è accolta positivamente e il loro ruolo di difensori e guardiani della Repubblica è riconosciuto e condiviso. A contrapporsi all’ordine cavalleresco troveremo però un gruppo di cattivi, i Nihil, descritti come una sorta di vichinghi spaziali.

Le storie di Project Luminous prevederanno un gruppo di protagonisti variegato, dai Jedi ai cacciatori di taglie, impegnati per tutta la galassia e il tono delle avventure varierà in base a dove le storie saranno ambientate, ad esempio le trame che riguarderanno i margini della galassia avranno atmosfere più western e di frontiera, mentre quelle legate ai Jedi saranno una sorta di rivisitazione del mito dei Cavalieri della Tavola Rotonda.

Star Wars: The High Republic vedrà il coinvolgimento di diversi autori, tra i quali, Cavan Scott (Star Wars Adventures), Claudia Gray (Star Wars: Master & Apprentice), Charles Soule ( Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith), Daniel José Older (Star Wars: Last Shot) e Justina Ireland (Star Wars: Lando’s Luck).

I vari autori vedranno le loro nuove storie pubblicate da: Disney Lucasfilm Press, Del Rey, Marvel, IDW Publishing, Titan Magazines, Abrams, B&M Books, Viz Media, DK e Insignth Editions.