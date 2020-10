Lucca Changes: ai nastri di partenza l’edizione 2020

Al via Lucca Changes, una manifestazione che nasce dall’imprescindibile necessità di cambiamento dovuta al particolare momento storico che sta investendo il mondo. La nuova edizione che va a sostituire la classica Lucca Comics & Games sarà fruibile gratuitamente online, su RaiPlay e sui canali Rai, grazie a uno speciale palinsesto dedicato alla manifestazione che in questo modo si rende ancora più accessibile a tutti.

Giunto alla sua cinquantaquattresima edizione il festival italiano dedicato al mondo della cultura pop muta la la sua dimensione e continua ad adattarsi ai continui cambiamenti che contraddistinguono questo periodo. Nonostante un’edizione non in presenza nella storica città toscana, la manifestazione prevederà un’offerta vasta di oltre 200 eventi, che abbracceranno tutti i linguaggi e le passioni che di Lucca Comics & Games sono sempre stati l’essenza, dal fumetto al gioco da tavolo, dal cinema ai videogames, dalla narrativa fantasy alle serie tv.

L’evento però vuole anche essere un modo per promuovere cultura anche in un momento così complesso e per dimostrare la vicinanza della manifestazione ai lavoratori dello spettacolo, fortemente in difficoltà dallo scorso febbraio. Il pensiero di Lucca Changes non va solo ai talenti, creativi e gli editori che in tutti questi anni hanno dato vita alla manifestazione, ma anche a tutti i tecnici e gli operatori del comparto.

3Labs, editore di Tom’s Hardware e Cultura Pop sarà partner tecnico d’eccezione per affrontare l’offerta digitale di Lucca Changes e seguirà per voi l’evento in prima persona, potrete quindi tenervi aggiornati con le nostre news seguendo gli aggiornamenti nella pagina del sito dedicata a Lucca Changes.

Cultura POP e Tom’s Hardware Italia, come di consueto, vi porteranno anche per questa edizione di Lucca “nel mezzo della manifestazione” proponendo news, approfondimenti, interviste, anteprime in modo da non farvi perdere nessun contenuto e permettervi di seguire anche comodamente da casa quanto Lucca Changes proporrà nella sua edizione “più digitale e diffusa” di sempre

Il programma di tutti gli eventi è vastissimo e sarà consultabile sul sito www.luccachanges.com. Il portale aggregherà tutti i contenuti che potranno essere seguiti in live streaming sul sito, sul canale YouTube di Lucca Comics & Games e su RaiPlay.

Gli eventi trasmessi sul sito e su YouTube saranno anche registrati e disponibili on demand sempre sul sito di Lucca Changes a partire dalla settimana successiva.