Lucca Changes Area Movie: gli eventi del 30 ottobre

Anche se il cinema è in un brutto periodo, nel mondo e soprattutto nel nostro paese, Lucca Changes non si ferma e continua a celebrare la settima arte nell’ormai collaudatissima Area Movie. Sebbene non ci sia più la possibilità di assieparsi nei bellissimi teatri e cinema della città di Lucca, gli appuntamenti saranno comunque tantissimi ed interessanti.

Ogni giorno Lucca Changes fornirà agli spettatori degli appuntamenti dedicati, ed ecco quelli dell’Area Movie del 30 ottobre.

Lucca Changes: Area Movie 30 ottobre

First Memories – Dietro le quinte di Suburra

ore 17.00

Si comincia alle ore 17.00 con la celebrazione di una delle proprietà intellettuali italine più importanti degli ultimi anni. Con un panel digitale incontereremo i protagonisti della terza ed ultima stagione di Suburra – la serie, che sarà disponibile dal 30 ottobre su Netflix. Saranno presenti gli attori dello show Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro, che insieme al pubblico ripercorrerrano il lungo percorso di questo grande racconto che dal 2017 ha tenuto incollati tantissimi spettatori di fronte al torbido dramma noir di una Roma soggiogata dal crimine.

»Clicca qui per seguire l’evento in diretta dalle ore 17.00

Leone Film Group presenta: Incontro con Floria Sigismondi per The Turning – La Casa del Male

ore 19.00

E si conclude la giornata del 30 ottobre alle ore 19.00 con un evento che ci proietta direttament nella notte di Halloween. Sarà ospite la regista canadese di origini italiane Floria Sigismondi, che ci presenterà il film The Turning – la casa del male, lungometraggio ispirato al romanzo “Il giro di vite” di Henry James. Floria Sigismondi è nota per aver lavorato a serie tv di grande successo come Runaways e The Handmaid’s Tale, ma anche ai più iconici video musicali di artisti come David Bowie, Justin Timberlake, Bjork e Rihanna. L’incontro con la regista sarà anche una grande occasione per conoscere o riscoprire la carriera della talentuosa cineasta, oltre che per conoscere il film con cui potrete passare la notte più spaventosa dell’anno.

»Clicca qui per seguire l’evento in diretta dalle ore 19.00