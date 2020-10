Lucca Changes – Armand Baltazar e lo storytelling

Lucca Changes, versione completamente digitale di Lucca Comics & Games, ha offerto agli utenti un panel completamente dedicato ad Armand Baltazar, artist & senior designer in passato, e storyteller. Nella sua carriera ha avuto occasione di lavorare con Dreamworks, Walt Disney e Pixar. I lavori a cui ha preso parte sono molto noti, parliamo di opere del calibro de Il Principe d’Egitto, Cars 2, Spirit – Cavallo selvaggio, Giù per il tubo, Sinbad – La leggenda dei sette mari e A Christmas Carol.

Uscito anche in Italia, Diego e i Ranger del Vastatlantico è il primo libro di una trilogia che ha fatto molto discutere per la sua storia e l’ambientazione. Davvero curioso il modo in cui è nato tutto ciò: l’idea, infatti, è nata da un piccolo robot di lego costruito da suo figlio. La storia, invece, narra di come la Terra sia stata colpita da una Collisione Temporale.

Lucca Changes: Armand Baltazar si racconta

Nel panel dedicato che trovate qui sotto, Armand Baltazar ha raccontato tutto questo, della sua carriera e di alcuni piccoli fallimenti e rinunce. Come raccontato, è successo di aver rinunciato ad un personaggio, abbandonato una storia e via discorrendo, tutte spiacevoli situazioni che, tuttavia, possono capitare anche ai grandi del settore.

Come ogni autore che si rispetti, anche Armand Baltazar è stato ispirato da qualcuno e ha delle opere di riferimento a cui è molto legato. Ha citato con molto trasporto i libri di Stephen King e la serie di Harry Porter.

Lo ribadiamo: qui sotto trovate il panel completo, mentre invece sul sito ufficiale c’è tutta la programmazione degli eventi. Non dimenticate di fare un salto anche sulla nostra pagina completatamene dedicata alla manifestazione Lucchese.