Lucca Changes – Chris Ware e la sua commedia umana

Chris Ware è un fumettista americano noto per la sua serie Acme Novelty Library e le graphic novel Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth Building Stories e Rusty Brown.

I suoi lavori esplorano temi di isolamento sociale, tormento emotivo e depressione. Tende a usare una gamma di colori molto vivace e dettagli realistici e meticolosi. Chris Ware, con toni schivi, si riferisce spesso a se stesso nella pubblicità del suo lavoro. È considerato da alcuni critici e altri illustratori e scrittori, tra i migliori che lavorano attualmente nel panorama.

Lucca Changes: Chris Ware e la sua Graphic Novel

In questo panel dedicato, condotto da Ratigher (direttore editoriale Coconino Press), dallo scrittore e traduttore Francesco Pacifico, insieme al giornalista Luca Valtorta, si è ampiamente esplorata la carriera di Chris Ware. L’artista non era direttamente collegato in diretta, ma in questi giorni sulle pagine di Repubblica è stata pubblicata una pagina completamente dedicata ad esso, in occasione di Lucca Changes.

La sua nuova Graphic Novel, Rusty Brow, è stata composta nell’arco di ben 19 anni. L’autore è noto ad uscite di questo tipo: impiega moltissimo tempo per la realizzazione di opere simili, ma smorza l’attesa con altri racconti, così da evitare pubblicazioni troppo lontane le une dalle altre.

