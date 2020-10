Lucca Changes e Fantasy: gli appuntamenti dedicati del 29 ottobre

Siamo giunti al giorno d’inaugurazione di Lucca Comics & Games edizione Changes, manifestazione che quest’anno si svolgerà in nuove modalità. Potrete seguire Lucca Changes in tre modi: sui canali digitali del festival, sui palinsesti dei canali RAI e nei tanti Campfire sparsi nei negozi di tutta Italia. Come da tradizione non può mancare una ricca programmazione dedicata al Fantasy, uno dei perni su cui si basa da sempre la manifestazione lucchese. Ecco dunque gli appuntamenti da non perdere per la giornata del 29 ottobre.

Sete alla ricerca delle novità in uscita proprio durante la manifestazione Lucca Changes? Sullo store dedicato di Amazon potete trovare tutto disponibile per la spedizione a portata di un click!

Eventi “Fantasy” in streaming online

Sul sito di Lucca Changes troverete in streaming online:

L’ora dei dannati: con Luca Tarenzi alle ore 18:00

Una storia che stravolge l’Inferno dantesco come lo conosciamo. In questo fantasy cinque personaggi condannati a vivere le pene dell’Inferno decidono di preparare un piano d’evasione. Virgilio sarà fondamentale per la riuscita di questo piano ideato da Pier delle Vigne. Il libro di Luca Tarenzi è un fantasy atipico, una storia di redenzione piena di colpi di scena e combattimenti, fino all’incredibile finale che lascia aperto il destino dei 5 antieroi.

» Clicca qui per seguire l’evento in diretta dalle 18.00

Found Worlds: con Todd Lockwood alle ore 18:00

Il Famoso artista specializzato in illustrazioni fantasy, Todd Lockwood, si racconta parlando dei suoi lavori e delle sue fonti d’ispirazione per le creazioni dei suoi bellissimi disegni, tra draghi, maghi, pirati ed elfi oscuri. L’artista ha lavorato nella sua carriera con i più importanti marchi legati al mondo fantasy, come Dungeon & Dragons, la saga di Drizzt, Magic: The Gathering, Warcrraft e molti altri regni.

» Clicca qui per seguire l’evento in diretta dalle 18.00

Dormire in un mare di stelle: con Christopher Paolini e Francesco Dimitri alle ore 19:00

Christopher Paolini racconta la sua nuova esperienza dopo il successo della saga di Eragon, che ha venduto oltre 40 milioni di copie. Con il suo nuovo romanzo “Dormire in un mare di stelle” (Rizzoli) l’autore affronta il mondo sci-fi dopo un lavoro durato dieci anni, da poco è infatti uscito il secondo e ultimo volume appena arrivato in Italia. Paolini parlerà con Francesco Dimitri, poliedrico autore de “Il potere della meraviglia” (Rizzoli), per una chiacchierata tra scrittori sul loro amore per il fantastico.

» Clicca qui per seguire l’evento in diretta dalle 19.00

Viaggio alla scoperta di Ys: con M.T. Anderson, Jo Rioux e Miss Fiction alle ore 19:00

In anteprima per l’Italia, verrà presentata la graphic novel “ Le Figlie di Ys” edita da Rebelle Edizioni. All’incontro parteciperanno l’autore M.T. Anderson e l’illustratrice Jo Rioux, che saranno intervistati dalla booktuber Miss Fiction, curatrice della traduzione dell’edizione italiana. La storia ci porterà in un viaggio alla scoperta della famosa città di Ys, luogo leggendario pieno di ricchezze e meraviglia, ma che nasconde anche degli oscuri segreti. La graphic novel arriverà in Italia a gennaio 2021.

» Clicca qui per seguire l’evento in diretta dalle 19.00

Grishaverse: universo e personaggi con Leigh Bardugo alle ore 21:00

Il Grishaverse è un mondo pieno di ricchezze e permeato di magia. L’autrice Leigh Bardugo, punto di riferimento della narrativa fantasy young adult in tutto il mondo, racconta ai lettori italiani della sua creazione per la prima volta.

» Clicca qui per seguire l’evento in diretta dalle 21.00

Eventi “Fantasy” RAI on demand

Sui canali RAI on demand da oggi potrete invece trovare:

Adriam Smith – The 360° Experience

Il famoso illustratore fantasy si racconta in questo documentario tratto dall’archivio di Lucca Comics & Games, tra la Scozia e l’arte, due punti di riferimento nella sua vita.

Maestri del fantastico – La storia degli illustratori fantasy

Luca Beatrice, critico d’arte, e Paolo Barbieri, illustratore fantasy, dialogano sulle arti passeggiando nelle sale della famosa GAM di Milano

La Cena delle Voci – Uno chef in tacco 12 e 5 ospiti d’eccezione

Alcuni famosi doppiatori si raccontano seduti di fronte a una tavola imbandita mostrando i loro volti da sempre nascosti nell’oscurità di una sala di incisione.

Ciruelo: A Life in Art – La vita del maestro dei draghi

L’artista fantasy argentino, specializzato in disegni dedicati ai draghi racconta la sua vita dall’Argentina alla Spagna, passando per Lucca Comics & Games