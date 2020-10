Si aprono le danze di Lucca Changes, la nuova edizione di Lucca Comics & Games che sfida l’emergenza sanitaria del Covid-19. Evento che seguiremo, giorno dopo giorno, qui sulle pagine di Cultura Pop (seguite la sotto pagina dedicata!) per raccontarvi tutti gli eventi della kermesse lucchese.

Come fare per seguire gli eventi di Lucca Changes? Semplice, vi basterà collegarvi alla pagina relativa sul sito della manifestazione all’orario stabilito e… guardare la diretta!

Bando alle ciance, quindi, ecco tutti gli appuntamenti di Lucca Changes dedicati al settore game previsti per il 29 ottobre, con i link per seguire ognuno

Lucca Changes: tutti gli eventi game del 29 ottobre

Game Showcase – Pandemic Legacy Season 0 con Asmodee Italia: ore 17.00

Lucca Changes è ovviamente il luogo dove scoprire le ultime novità del mondo boardgame, ed il 29 ottobre dalle ore 17.00 scopriremo in anteprima Pandemic Legacy Season 0, il nuovo capitolo della saga di giochi da tavolo di Rob Daviau e Matt Leacock. In Pandemic Legacy i giocatori interpretano una squadra d’elite dedicata alla gestione di pandemie mondiali, e Pandemi Legacy Season 0 è un prequel delle stagioni 1 e 2, che scopriremo in compagnia di Ilaria Tosi, marketing manager di Asmodee Italia.

»Clicca qui per seguire l’evento in diretta dalle 17.00

Game Showcase – Back To The Future: Dice Through Time, con Ravensburger: ore 17.30

Continuando con i nuovi giochi, alle 17.30 scopriremo Back to the Future: Dice Through Time, il nuovo gioco di Ravensburger che, come potrete intuire, è legato al famoso film di Robert Zemeckis. Nel gioco rivivremo le mirabolanti avventure di Mary McFly ed Emmett L. “Doc” Brown, con l’edizione italiana del gioco dell’editore che, di recente, è salito alle cronache per l’ottimo Villainous e relative espansioni. L’appuntamento è seguito da Andrea Miani di Ravensburger.

»Clicca qui per seguire l’evento in diretta dalle 17.30

Giochi di ruolo: dal manuale di scrittura alle vostre pubblicazioni: ore 18.00

È da poco uscito, per Dino Audino Editore, il libro “Giochi di Ruolo”, di Mauro Longo, autore molto noto nel settore in forze, tra gli altri, ad Acheron Books, Brancalonia e Lex Arcana. Il libro rappresenta un segnale importante dell’interesse del mondo italiano della cultura e della scrittura verso il mondo del gioco di ruolo. Questo incontro ripercorre tutti gli argomenti principali del manuale, ovvero la realizzazione di manuali e ambientazioni per giochi di ruolo cartacei. Un incontro che vi consigliamo di non perdere se siete aspiranti autori.

»Clicca qui per seguire l’evento in diretta dalle ore 18.00

Game Showcase: Dreamlord Games – Da Never tell me the odds a Fate Cthulhu: ore 19.00

Si continua con le nuove uscite, ma stavolta in ambito gdr! In compagnia di Oscar Biffi di Dreamlord Games scopriremo le nuove proposte del prolifico editore emiliano di giochi di ruolo. Dalle ore 19.00 scopriremo cosa uscirà a breve sul mercato, con un occhio di rigaurdo per Never tell me the odds, il gioco delle canaglie spaziali, e Fate Cthulhu, una nuova versione del famoso gioco di ruolo narrativo incentrata sulla creatura partorita dalla mente di H.P. Lovecraft.

»Clicca qui per seguire l’evento in diretta dalle ore 19.00

Ghenos Family Live: i best sellers e le ultimissime novità: ore 19.00

Ghenos Games a ruota libera in questo appuntamento in cui scopriremo i best seller dell’editore e tutte le novità in arrivo! Con Alfredo Genovese, Antonio Pierni e William Sattin di Ghenos, scopriremo tutti i giochi che usciranno nel mese di novembre, e si parlerà dei grandi successi come Pozioni Esplosive, Celestia, Magic Maze, Dragon CAstle, Azul e Draftosaurus. Se amate la libreria dell’editore, questo è un appuntamento da non perdere!

»Clicca qui per seguire l’evento in diretta dalle ore 19.00

Giochiamo insieme – Decktective: ore 19.30 Come è facile intuire dal nome, negli eventi “Giochiamo Insieme” assisteremo ad una partita in tempo reale dei giochi più interessanti del momento. Alle ore 19.30 del 29 ottobre assisteremo ad una indagine speciale di Decktective, il gioco di carte che mischia escape room ed indagini per creare un’esperienza del tutto nuova. A farci scoprire il gioco saranno niente meno che gli autori, Martino Chiacchiera e Silvano Sorrentino, che ci impareranno anche a giocare. »Clicca qui per seguire l’evento in diretta dalle ore 19.30 Serpentarium Game Show!: ore 21.00 Il primo giorno di Lucca Changes si chiude col botto, perché dalle 21.00 parte l’esplosivo Serpentarium Game Show! In compagnia dei vulcanici Matteo “Curte” Cortini, Leonardo “Moro” Moretti, Fabio Passamonti, Mario Pasqualotto e Robin Dallimore Mallaby scopriremo tutte le novità di Serpentarium: le nuove uscite, il Discord Day, un torneo a sorpresa, le “Promo a Orologeria”, e gli appuntamenti live sul canale YouTube di Serpentarium e tutte le live di Lucca Changes 2020. »Clicca qui per seguire l’evento dalle ore 21.00