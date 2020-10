Lucca Changes: gli eventi Asmodée

Asmodée parteciperà a Lucca Changes con una serie di eventi dedicati al gioco che animeranno quest’edizione così particolare della convention lucchese. In occasione della manifestazione Asmodée sarà presente all’interno del Pop-Up Store a Lucca e nei Campfire di tutta Italia dove i protagonisti degli eventi faranno luce sulle ultime novità dell’editore di giochi.

Le nuove uscite protagoniste di questa Lucca Changes saranno: 7 Wonders (di cui verranno presentate tre nuove versioni della scatola base, della “Cities” e della “Armada”), Unstable Unicorns e Il Trauma del Tram.

Il Trauma del Tram

L’evento con cui Asmodée aprirà le danze sarà dedicato a Il Trauma del Tram e si svolgerà domenica 25 ottobre alle ore 19. Nel ruolo di giocatori e mattatori ci saranno Quei Due Sul Server, i quali dovranno misurarsi con questo party game caratterizzato da dilemmi morali e omicidi sui binari. Per seguire la live dello scanzonato duo occorrerà acquistare, entro l’1 novembre e in un’unica soluzione, almeno 50 euro di prodotti dalla selezione disponibile nel Lucca Store di Amazon.it (per visitare lo store clicca qui). Tutti coloro che avranno effettuato l’acquisto riceveranno il codice per accedere a uno a scelta degli eventi digitali fruibili attraverso il sito del festival riservati ai clienti Amazon.

7 Wonders

Sabato 31 ottobre alle ore 12:30, presso il teatro San Girolamo di Lucca, avrà luogo l’evento “7 meraviglie: 7 migrazioni nell’immaginario tra realtà e fantasia”. Il professore Luca Raina, noto al pubblico per il suo ruolo nel reality “Il Collegio”, guiderà i ragazzi del programma Crossover Universo Nerd per una lezione tra gioco da tavolo, arte, storia e cultura: al centro di questa particolare lezione ci saranno ovviamente le 7 Meraviglie del Mondo.

Unstable Unicorns

Il terzo appuntamento di Asmodée si terrà nella giornata di domenica 1 novembre alle ore 14:00 presso l’Atelier Ricci di Lucca. All’interno dello studio di registrazione per eventi legati al mondo del gioco, allestito appositamente dalla fiera, sarà possibile assistere alla presentazione del gioco Unstable Unicorns: un gioco di carte strategico dove vince il primo giocatore che possiede sette unicorni nella propria stalla.

Bag of Lucca

Ultimo ma non meno importante, tutti i possessori di biglietto Campfire Pass special (disponibile in prevendita al costo di 8 euro) troveranno all’interno della Bag of Lucca due mazzi di Keyforge, l’innovativo gioco di carte del game designer Richard Garfield.

La Bag of Lucca è disponibile per chiunque acquista il Campfire Pass special e può essere ritirata presso il negozio scelto tramite un coupon monouso all’interno della webapp dedicata sul sito campfire.luccachanges.com.