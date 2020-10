Lucca Changes – I videogiochi sono cultura

Nonostante i tanti anni sul groppone, i videogiochi fanno ancora non poco fatica ad essere riconosciuti in modo unanime. Infatti, quando balza alla testa il termine “cultura”, una buona fetta di persone non li considera affatto, ma anzi li allontana sempre di più da altri media come il cinema o la letteratura, tanto per citarne qualcuno.

Lo sappiamo, i più accaniti fra di voi non hanno dubbi a riguardo: i videogiochi oggi sono un mezzo molto maturo e capace di inchiodare allo schermo il giocatore per molte ore, appassionando, emozionando e coinvolgendo.

Uno degli ultimi panel della giornata del 30 ottobre, ormai giunta agli sgoccioli, ha proprio preso in esame questo argomento tanto dibattuto, curato da Fabio Viola e Alan Mattiassi.

Come prevedibile, si è partiti dal noto The Last of Us Part II, sequel di quel The Last of Us che fu canto del cigno dell’ormai pensionata PlayStation 3. L’avventura che vede come protagonista la giovane Ellie, racchiude infatti non pochi spunti della maturità conquistata oggigiorno dal medium, così come lo fanno le opere di Hideo Kojima, e Death Stranding è un grande esempio, o gli open world messi in piedi da Rockstar Games.

Ci si è poi spostati sulla diffusione del bacino di utenza, avvenuto con forza a partire dal 2007, complici i due store di Android e Apple i quali hanno permesso ai videogiochi di approdare sugli smartphone; e poi c’è Facebook, che con la sua miriade di giochi social attivabili direttamente da browser, ha contribuito ancora di più.

È possibile recuperare il panel visionando il video che trovate qui sotto, trovate invece tutti gli appuntamenti di Lucca Changes sul sito ufficiale. La nostra copertura è reperibile a questo indirizzo.