Lucca Changes: il Professor Luca Raina racconta 7 Wonders

Il gioco da tavolo 7 Wonders, uno dei più premiati al mondo e amato da tantissimi giocatori avrà un appuntamento speciale durante quest’edizione di Lucca Changes. Sabato 31 ottobre alle ore 12:30 ci sarà una speciale lezione nella conferenza chiamata “7 meraviglie: 7 migrazioni nell’immaginario tra realtà e fantasia” che unirà il divertimento alla didattica con un professore veramente speciale. A tenere lezione ci sarà il professore di storia e geografia Luca Raina, famoso per essere apparso nel reality show Il Collegio sui canali Rai. Raina guiderà i ragazzi del programma Crossover Universo Nerd in una lezione tra le sette meraviglie del mondo, raccontando nel dettaglio e rivelando aneddoti su queste antiche e maestose costruzioni. Si tratta dunque di un viaggio alla scoperta di quelle che gli antichi greci e romani hanno scelto come le 7 Meraviglie del Mondo, rimaste impresse nell’immaginario collettivo. Per intraprendere questo viaggio il professore utilizzerà proprio il gioco da tavolo 7 Wonders, approfittandone per unire il gioco e l’arte insieme alla didattica, alla storia e alla cultura.

7 Wonders

7 Wonders (disponibile per l’acquisto online) è un gioco nato nel 2010 che in breve tempo è riuscito a conquistare numerosi appassionati di giochi da tavolo. Nella sua storia ha venduto ben 2 milioni di copie in tutto il mondo, ottenendo 30 riconoscimenti internazionali. Nel gioco bisognerà guidare una delle sette città più illustri dell’Antichità, sviluppando la propria civiltà in diversi campi, come ad esempio quello culturale, scientifico, economico e militare. Il giocatore dovrà riuscire a creare un impero in grado di sopravvivere a diverse epoche storiche, mentre ci si scontrerà con le città degli altri partecipanti. 7 Wonders supporta da 2 a 7 giocatori nella sua versione base, per una durata media di ogni partita di circa mezz’ora.

Luca Raina

Luca Raina è un professore di Lettere, storia e geografia nato nel 1974 e originario di Legnano. La sua figura professionale è nota a livello nazionale per via di diversi innovativi progetti didattici nati dalla sua passione per il mondo del web. Ha creato un canale Youtube App per Prof in cui spiega il mondo della tecnologia e del web. Raina è anche uno dei professori presenti nel reality Il Collegio, in onda su Raidue.