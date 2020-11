Lucca Changes – Il Signore degli Anelli e Alan Lee

Lucca Changes è giunta al suo ultimo giorno di fiera. Questa domenica si apre con un panel dedicato al Signore degli Anelli e alle illustrazioni di Alan Lee.

Il Signore degli Anelli è un romanzo high fantasy scritto da J. R. R. Tolkien e ambientato alla fine della Terza Era dell’immaginaria Terra di Mezzo. Scritto a più riprese tra il 1937 e il 1949, fu pubblicato in tre volumi tra il 1954 e il 1955.

Il Signore degli Anelli narra della missione di nove Compagni, la Compagnia dell’Anello, partiti per distruggere il più potente Anello del Potere, un’arma che renderebbe invincibile il malvagio creatore Sauron, dandogli il potere di dominare tutta la Terra di Mezzo.

Il romanzo, composto da tre volumi, ha esercitato nel tempo un profondo influsso culturale e mediatico, ottenendo attenzioni e apprezzamenti da parte di critici, autori e studiosi.

Lucca Changes: dal Signore degli Anelli alle illustrazioni di Alan Lee

In questo viaggio che parte dalla saga scritta da J. R. R. Tolkien ed arriva alle illustrazioni di Alan Lee, le quali arriveranno in Italia in alcune edizioni speciali denominate Deluxe, si sono affrontati diversi argomenti.

Si è ovviamente partiti dagli albori, da come sono nate le prime illustrazioni, e si è finiti per raccontare il ritorno nel mondo di Tolkien da parte di Alan Lee, dopo vent’anni.

Nel video qui sotto è possibile recuperare il panel dedicato, sul sito ufficiale di Lucca Changes trovate invece tutti gli eventi; infine nella nostra pagina riepilogativa c’è tutta la nostra copertura di Lucca Changes!