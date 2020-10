Lucca Changes annuncia l’incontro digitale con R.A. Salvatore e Todd Lockwood

Robert Anthony Salvatore e Todd Lockwood insieme, che dialogano sul mondo di Dungeons & Dragons e sul destino del famigerato elfo scuro Drizzt Do’Urden, è il sogno di migliaia di amanti del genere, che da anni seguono le storie nate dall’immensa creatività dei due artisti americani. Nei prossimi giorni questo incontro è destinato a realizzarsi, anche se solo in versione “digitale”, viste le ben note circostanze legate all’emergenza sanitaria.

Il Lucca Comics & Games, il più noto festival italiano dedicato a fumetti, animazione, giochi, videogiochi e immaginario fantasy, ha organizzato infatti, per questa edizione 2020, una serie di eventi in streaming, tra i quali è in programma anche il dialogo tra Salvatore e Lockwood.

Appuntamento venerdì 30 ottobre, tra le 18.00 e le 19.00, sul sito ufficiale di Lucca Changes, con un incontro dal titolo Forgotten Realms, words and images. In questo viaggio affascinante i due autori saranno accompagnati da Luigi “Bigio” Cecchi, creatore di Drizzit, personaggio ispirato a Drizzt Do’Urden. Un evento da non perdere per chi ha amato la serie di romanzi dedicati a Drizzt, ma anche per chi sia semplicemente curioso di conoscere più da vicino due artisti di grandissimo spessore nel panorama fantasy contemporaneo.

Chi sono Robert Anhony Salvatore e Todd Lockwood?

Robert Anhony Salvatore è nato nel Massachusetts nel 1959. Il suo amore per il fantasy esplode durante il secondo anno di college, dopo aver ricevuto in regalo una copia de Il Signore degli Anelli. Da quel momento indirizza sforzi, interessi e percorsi di studi verso il giornalismo e la letteratura. Il suo primo romanzo è The Crystal Shard, edito in America nel 1988 e pubblicato in Italia con il titolo Le lande di ghiaccio.

Todd Lockwood è un illustratore americano specializzato in fantasy e fantascienza. È conosciuto e amato dai cultori del genere soprattutto per le illustrazioni realizzate per il gioco di ruolo Dungeons & Dragons e per le copertine dei romanzi di Robert Anhony Salvatore. Ha frequentato il Colorado Institute of Art di Denver e, prima di approdare al mondo del fantasy, ha lavorato per anni nel campo della pubblicità.