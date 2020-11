Lucca Changes: Kill the Unicorns è il Gioco dell’Anno 2020!

Nella nottata del 31 ottobre, proprio come gli Oscar, sono stati assegnati nel programma Wonderland di Rai 4 i Lucca Comics & Games Awards, i premi di Lucca Changes che hanno incoronato, tra gli altri, Kill The Unicorns come Gioco dell’Anno 2020.

Kill the Unicorns è il gioco francese creato da Cyril Besnard, Loic Chorvot ed Alain Fondrille. Spavaldi e improbabili eroi, tra bardi, principesse e maghi, devono elaborare ardite trappole per catturare gli unicorni ed eludere la sgradita concorrenza degli avversari. Facendo attenzione, però, al manto delle creature magiche: a seconda del loro colore, infatti, gli gnomi del mercato nero saranno disposti ad assegnarvi più punti. E soprattutto bisogna evitare di confondere i maestosi quadrupedi con i simpatici porcellini nascosti nel mazzo.

Caratterizzato da una buona qualità dei materiali (compresa la confezione, dal formato del tutto inconsueto per un gioco da tavolo), di Kill The Unicorns la Giuria ha apprezzato, oltre all’eccellente lavoro di localizzazione, anche la grafica, coloratissima e irriverente, che ben si adatta ad un concept che non premia necessariamente il giocatore più bravo e che, proprio per questo, spinge i concorrenti a cimentarsi più e più volte nell’imprevedibile caccia agli sfuggenti e mitologici equini.

La Giuria del Gioco dell’Anno, presieduta da Paolo Cupola, è composta da Beatrice Parisi (vicepresidente), Riccardo Busetto, Massimiliano Calimera, Fabio Cambiaghi, Alessio Lana, Caterina Ligabue, Giordana Moroni e Fabrizio Paoli.

In questa annata particolare che, tuttavia, ha visto aumentare il numero di editori iscritti al concorso, Lucca Crea e la Giuria del premio ringraziano tutti gli editori che hanno deciso di partecipare e augurano buona fortuna ai finalisti.