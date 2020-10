Lucca Changes – Laboratorio di Game Design

Continuano gli appuntamenti di Lucca Changes, come sempre dedicati ai varia media più influenti della nostra società, dal fumetto, le Serie TV, il cinema, la letteratura e i videogiochi. Il panel in questione fa riferimento proprio a quest’ultimo media, in particolare racconta uno degli aspetti più importanti del dietro le quinte di un progetto ludico: ossia il Game Design.

Ma che cos’è il Game Design? Definisce regole e obiettivi di un prodotto, riassunto in modo banale ci spiega cosa succede una volta premuto un determinato tasto. Partendo da una singola figura, quindi, quella del Game Designer, si lavora strettamente con gli altri ragazzi del team per creare una buona esperienza di gioco.

Lucca Changes: si parla di Game Design il 31 ottobre alle ore 12:30

Oggi, 31 ottobre 2020, in questa penultima giornata di Lucca Changes, si andranno ad esplorare meccanismi, regole, materiali e storie che si fondono sapientemente nelle mani di moderni alchimisti per dare vita a giochi indimenticabili. A condurre l’evento ci saranno Andrea Angiolino, Immanuel Casto e Roberto Di Meglio. Tre punti di vista diversi, tre approcci differenti che ci aiuteranno a scoprire, tra dadi, carte e tabelloni, i segreti dell’arte dei creatori di giochi.

