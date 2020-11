Lucca Changes – Leo Ortolani e il suo nuovo libro

Lucca Changes, edizione 2020, continua la sua fitta programmazione di panel, questa volta dedicato a Leo Ortolani, un celebre fumettista italiano, in particolare per la serie a fumetti Rat-Man.

La sua carriera è piuttosto densa: dagli anni novanta ad oggi, Leo Ortolani ha pubblicato moltissime cose, dal contributo ai Fantastici Quattro alla serie di fumetti Rat-Man, come detto in apertura. Tanti sono stati i crossover in cui il protagonista incontrava famosi personaggi della Marvel Comics, come l’Uomo Ragno, Capitan America, Wolverine, il Dottor Destino e Elektra.

Lucca Changes: Bedelia è il nuovo libro di Leo Ortolani

Bedelia, in arrivo in questi giorni, è una storia matura che si distacca drasticamente da quello che era in origine il personaggio in Venerdì 12. È il nuovo libro di Leo Ortolani, protagonista di questa domenica nonché ultima giornata di Lucca Changes.

In questo corposo panel, l’autore ha raccontato parecchi retroscena sull’opera e di come sia in continuità con Venerdì 12. Non si tratta, tuttavia, di un universo del tutto intrecciato; non a caso alla domanda che chiedeva se ci fossero collegamenti anche con altri lavori, Leo Ortolani ha specificato che la sua intenzione non è assolutamente quella di fondere tutto in un unico universo, bensì di voler lasciare a ciascuno i propri spazi.

