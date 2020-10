Lucca Changes: Leo Ortolani, Licia Troisi e l’essere fanboy

Lucca Changes vive di community, di fan e di fandom, di persone che condividono una comune passione che, spesso, coincidono anche con gli autori che partecipano alla manifestazione, come Leo Ortolani e Licia Troisi.

Siete alla ricerca delle novità in uscita proprio durante la manifestazione Lucca Changes? Sullo store dedicato di Amazon potete trovare tutto disponibile per la spedizione a portata di un click!

Due artisti che non hanno bisogno di presentazioni e che sono estremamente legati alla manifestazione toscana, e che oggi hanno raccontato il loro rapporto con il fandom, ma anche con il fanboyismo. Perché ogni artista si ispira chiaramente ad altri, così come ci sono grandi opere e franchise che segnano la formazione di un autore.

Licia Troisi ammette candidamente che è fan tra gli altri proprio di Ortolani, e che continua ad esserlo ancora oggi. Ma il suo primo contatto con il mondo dei fandom è stato tramite i forum di Internet perché prima, come tanti, la sua passione era molto solitaria. Con le prime bacheche sono arrivate anche le prime invasioni di commenti e teorie su Sailor Moon, Il Signore degli Anelli, Star Wars, tutti franchise di cui è fan e che l’hanno ispirata.

Leo Ortolani nonostante viva di citazioni, ne infarcisca pienamente i suoi lavori e dichiari di essere egli stesso una citazione vivente (si chiama Leonardo e disegna…), vive il fandom come un “farfallone”, a vampate. Precisamente è “troppo pigro” per essere appassionato per tanto tempo ad una cosa singola.

Le citazioni, dicono i due autori durante la chiacchierata in maniera concorde, fanno parte di una sorta di coscienza collettiva. Tutti viviamo di citazioni, e luoghi come Lucca Comics & Games sono il posto in cui ognuno trova la sua dimensione.

Se Licia Troisi dice di mettere inconsciamente molto Berserk e PK all’interno delle sue storie e dei suoi personaggi, mentre i suoi lettori trovano citazioni ad altre cose che lei non conosce, l’autrice descrive Lucca come un posto dove “c’è tanta di quella roba, è facile trovare un proprio posto”.