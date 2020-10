Lucca Changes: Matteo Rovere e Gabriele Mainetti protagonisti dell’Area Movie

Lucca Changes è da sempre il momento per raccontare anche il cinema italiano di genere, e negli ultimi anni i registi Matteo Rovere e Gabriele Mainetti sono stati tra gli autori più prolifici in forze all’industria del nostro Paese. E proprio i registi saranno tra i protagonisti assoluti degli appuntamenti dell‘Area Movie del 31 ottobre!

Matteo Rovere

Sabato 31 ottobre Matteo Rovere terrà una masterclass online dalle ore 16.30. Il cineasta presenterà Romulus, la serie tv creata da Rovere stesso e diretta insieme a Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. Lo show, prodotto da Sky, Cattleya e Groenlandia sarà disponibile dal 6 novembre su Sky ed in streaming su NOW TV. Romulus racconta un mondo primitivo e brutale, governato da natura e divinità, dal quale nascerà l’impero più grande e potente di sempre.

Durante la masterclass verrà anche proiettato in anteprima il documentario Romulus: making of di una leggenda, prodotto sempre da Sky e Groenlandia, diretto da Marco Pianigiani e scritto da Emanuele Cava, nel quale scopriremo il processo produttivo che porta alla creazione di una serie come Romulus, dall’inizio alla trasformazione finale di un’intuizione in un prodotto seriale così promettente.

Gabriele Mainetti

Gabriele Mainetti, che abbiamo celebrato con Lo chiamavano Jeeg Robot e di cui aspettiamo con molta ansia Freaks Out, sarà invece protagonista di un panel che racconterà il fil rouge che lega il mondo della serialità e quello del cinema. Tra passioni, il suo cinema, il suo rapporto con Lucca ed i fumetti, Mainetti racconterà anche la sua sfera personale nell’incontro “Gabriele Mainetti – Passione Lucca” che si svolgerà a partire dalle 18.30.

Rai 4: le novità

Nel frattempo, dalle ore 15.00, Rai 4 racconterà a Lucca Changes tutte le novità della stagione televisiva in arrivo, con tanti contenuti esclusivi in prima visione assoluta e introduzione di Andrea Fornasiero. Quali sono le novità in arrivo? La serie epic-fantasy cinese Tribes and Empires – La profezia di Novoland, il poliziesco Ransom, ispirato alla figura di Laurent Combalbert, esperto di negoziati e crisi internazionali, poi Project Blue Book, la nuova serie sci-fi presto in onda sul canale. Durante l’incontro sarà in collegamento Frank Spotnitz, showrunner dalla carriera ventennale, da The X-Files fino ai recenti successi Ransom e I Medici.