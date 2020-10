Lucca Changes: ecco tutte le novità editoriali di NEED GAMES!

NEED GAMES! è lieta di annunciare gli eventi in programma e le novità editoriali previste per l’ultimo weekend del mese di ottobre 2020, in occasione di Lucca Changes. Tra i più importanti spicca Wrath & Glory dato che la casa editrice ha deciso di riportare il gioco di ruolo nella tetra oscurità del lontano futuro di Warhammer 40K.

La fusione tra Wrath & Glory e Warhammer 40,000

In perfetta contemporaneità con l’edizione originale di Cubicle7 e aggiornata al glossario della recentissima nona edizione di Warhammer 40,000, arriva la localizzazione italiana della nuova edizione di Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory – Manuale Base.

Un manuale completo che vi trasporterà nel perduto Sistema Gilead dell’universo narrativo di Warhammer 40k di Games Workshop, nei panni di un personaggio a scelta tra oltre 20 Archetipi diversi divisi in 4 Gradi di potere, con un sistema proprio rapido e furioso a D6, molto intuitivo e in grado di rendere cinematografiche e spettacolari le azioni di gioco, con il risultato del Dado Ira che potrebbe condurvi alla Gloria o alla rovina.

Impersonate Umani, Astartes, Aeldari, Orki e altri maligni antieroi corrotti dal Caos, fate trionfare la vostra Fazione e affrontate le minacce del Sistema Gilead armati fino ai denti. Preparatevi a una galassia di terribili massacri, dove la vita vale poco e bisogna affidarsi a strani alleati per sopravvivere; a un mondo d’ignoranza e superstizione, ricco di tecnologie pericolose e arcane e di abietti rituali demoniaci; a gesta furenti e avventure gloriose nella tetra oscurità del 41° Millennio.

Il manuale include tutto il necessario per giocare e offre approfondimenti sull’ambientazione del Sistema Perduto, le regole per il Gamemaster e un Bestiario pieno di terribili minacce. Insieme al Manuale Base saranno presto disponibili da scaricare sul sito ufficiale della casa editrice due contenuti digitali gratuiti:

Pioggia di Grazia, un quickstart gratuito PDF di 16 pagine per buttarsi subito nel mondo e nelle meccaniche di Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory, con al suo interno uno scenario introduttivo a regole semplificate per imparare a giocare passo dopo passo.

Turno di Notte, un'avventura gratuita in PDF di 20 pagine, perfetta per muovere i primi passi nel Sistema Gilead, che sia come punto di partenza per una campagna di Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory o come scenario standalone.

Warhammer 40,000 Roleplay: Wrath & Glory – Manuale Base

Cartonato, Full Color, 384 pagine, formato Letter PDF INCLUSO

Prezzo 49,90 €

NEED GAMES! con Renegade Studio e Hunters Entertainment con la linea Powered By Kids on Bikes

Orgogliosi di iniziare la collaborazione con Renegade Studio e Hunters Entertainment, NEED GAMES! porta in Italia la localizzazione di Kids on Bikes e i suoi fratelli Teens on Spice e Kids on Brooms.

Con il loro sistema di gioco narrativo e leggero, un particolare occhio di riguardo a temi come diversità e integrazione e una forte componente narrativa in un continuo scambio tra giocatori e GM, i GdR Powered by Kids on Bikes sono un potente strumento di storytelling e divertimento pensato davvero per tutti: tutte le fasce di età, tutti i livelli di gioco e tutte le tasche.

In Kids on Bikes, vincitore dell’ENnie Award come BEST FAMILY PRODUCT 2019, potrete vivere strane avventure in piccole città, alle prese con forze strane, terrificanti e molto, molto potenti che non possono essere sconfitte, controllate o anche solo veramente comprese. L’unico modo che avete per affrontarle è lavorare insieme, unire le forze e sapere quando darsela a gambe il più velocemente possibile. Il manuale riprende i contenuti dell’edizione deluxe del Kickstarter originale, pertanto comprende 20 scenari precostruiti per giocare subito strani eventi in piccole città.

Fresco vincitore dell’ORIGINS AWARD come BEST RPG 2020, Teens on Spice vi lancia nello spazio interstellare come membri di una sgangherata nave spaziale alle prese con rocambolesche (dis)avventure, tra le più disparate specie aliene, canaglie spaziali e blaster bollenti. Migliorate la vostra nave avventura dopo avventura per diventare l’equipaggio più “ricercato” di tutta la galassia!

In Kids on Brooms si vive la magia! Scuole di stregoneria, professori sospetti, segreti oscuri, materie magiche, pozioni misteriose e creature fantastiche! Preparatevi a duelli di magia con le vostre bacchette, cavalcate la scopa incantata che più vi si addice, ma attenzione al Drago! E non dimenticatevi i vostri studi: la scuola, seppur magica, viene prima di tutto… vero?

Ogni manuale della linea Powered By Kids on Bikes è un prodotto completo che include tutto il necessario per giocare: regole per creare i personaggi, la creazione condivisa del mondo di gioco e regole per il GM.

Kids on Bikes

Brossurato, Full color, 168 pagine, formato A5 PDF INCLUSO

Prezzo 24,90 €

Teens on Spice

Brossurato, Full color, 125 pagine, formato A5 PDF INCLUSO

Prezzo 19,90 €

Kids on Brooms

Brossurato, Full color, 102 pagine, formato A5 PDF INCLUSO

Prezzo 19,90 €

Need Help?: ecco la nuova linea editoriale per imparare a ruolare meglio

NEED GAMES! è entusiasta di annunciare la nuova linea editoriale Need Help? che si concentrerà non sulla localizzazione di giochi ma su quella di prodotti di “manualistica” dedicata a metodi, esercizi, consigli e tecniche per migliorare come giocatori o master nel gioco di ruolo!

La prima pubblicazione della linea Need Help? sarà Improv GDR – Ruolare meglio con l’improvvisazione teatrale e uscirà in occasione di Lucca Changes. Basato su una popolare serie di workshop, questo volume contiene una serie di esercizi d’improvvisazione facili e divertenti, progettati per portare il vostro gruppo di gioco di ruolo o larp al livello superiore. Scegliete quelli che preferite per sviluppare una certa abilità o procedete a caso! Non serve alcuna esperienza teatrale.

Improv GDR – Ruolare meglio con l’improvvisazione teatrale

Brossurato, B/N, 120 pagine, formato A5 Prezzo €19,90 €

Arriva l’edizione stampata del Quickstart de Il Re in Giallo e un nuovo scenario introduttivo

Parigi, 1895. Una banda di studenti d’arte alla costante ricerca di nuove emozioni affronta un’invasione soprannaturale da parte di un regno alieno. Un’opera chiama Il Re in Giallo sta circolando nei decadenti circoli segreti della città, corrompendo tutto ciò che è sacro.

Nell’ultimo caso affrontato dagli studenti, la scomparsa di un loro conoscente li spinge fino alla Cattedrale di Notre-Dame. Leggenda vuole che i suoi portoni in ferro siano stati realizzati grazie a un patto col diavolo. Gli investigatori scopriranno la verità ancor più bizzarra che si cela dietro questa storia, ricolma di figuri incappucciati, piaghe ultraterrene e terrificanti creature che hanno ispirato l’aspetto delle gargolle.

I Cancelli del Paradiso è uno scenario introduttivo per Il Re in Giallo – Il Gioco di Ruolo ambientato all’epoca del primo dei quattro libri che compongono l’opera, Parigi. Include:

Le regole base per approcciare il sistema di gioco Quickshock GUMSHOE, pensato per far vivere al meglio scenari investigativi e

Carte Ferita e Trauma, per rappresentare il declino dei

Sei Personaggi Pregenerati, vivete il mondo e l’orrore dalla prospettiva di studenti d’arte americani in visita a Parigi nella belle

Un’orrorifica storia che metterà alla prova la vostra tempra e vi trascinerà nella follia degli scritti di Robert W.

In attesa dell’uscita de ll Re in Giallo – Il Gioco di Ruolo prevista per la fine dell’anno, NEED GAMES! in occasione dei Campfire di Lucca Changes 2020, propone in anteprima esclusiva l’edizione stampata del Quickstart ai negozi aderenti che ne faranno richiesta. Questa edizione de I Cancelli del Paradiso è da considerarsi un omaggio per i clienti che hanno acquistato il Biglietto Campfire, con priorità ai GM che si prodigheranno nel far vivere ai tavoli del negozio l’esperienza de ll Re in Giallo – Il Gioco di Ruolo e ai loro giocatori.

L’edizione stampata in anteprima esclusiva sarà accompagnata dal rilascio gratuito del PDF de I Cancelli del Paradiso su needgames.it così da poter stampare schede e materiali di gioco senza rovinare il prodotto.

ll Re in Giallo – Il Gioco di Ruolo: I Cancelli del Paradiso

Spillato, B/N, 160 pagine, formato Letter PDF GRATUITO

Prezzo: Gratuito

Un ottobre all’insegna dello streaming: tre appuntamenti settimanali e un gran finale a Lucca Changes

Ricordiamo che il 22 e il 29 ottobre (il primo appuntamento è stato il 15 ottobre), i cinque giocatori di ruolo, o in questo caso #donatoridiruolo, si ritroveranno alle 20:30 sul canale Twitch di Lucca Comics & Games per giocare un’avventura davvero Cyberpunk.

Insieme al master Nicola Degobbis tornano ospiti del RPG Night Live Roberta “Ckibe” Sorge e Fabio “Kenobit” Bortolotti. Saranno loro ad accogliere i nuovi giocatori, ovvero lo streamer Piero “Budi” Lombardi, Cristina Scabbia dei Lacuna Coil e la disegnatrice Francesca “Fraffrog” Presentini.

Al termine di ogni sessione, il GM e due giocatori si sposteranno in diretta sul canale twitch di Cultura Pop, web media partner della manifestazione, per commentare la sessione con Mauro Monti di Tom’s Hardware e gli utenti connessi in chat, oltre ad approfondire e accrescere la propria consapevolezza personale sul tema dei trapianti e delle donazioni. La campagna si concluderà in grande stile con uno scoppiettante finale durante Lucca Changes, la serata di giovedì 29 ottobre.