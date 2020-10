Lucca Changes: Studio Supernova annuncia le nuove uscite, tra cui Clash of Rage

È tempo di Lucca Changes, è tempo di annunci. Studio Supernova annuncia The King is Dead: Second Edition (Osprey Games, Peer Sylvester) che non potrà non appassionare i fan di Rumble Nation.

Nel caos generato dalla morte di Re Artù, questo gioco di maggioranze e conquiste di territorio getterà i giocatori nel pieno delle macchinazioni Arturiane di politica e potere. Per il bene del Regno, un nuovo sovrano dovrà unire Scozzesi, Gallesi e Romani-Britannici non con guerra e violenza ma con diplomazia e pace.

Arriva anche Sevilla 1503 (Delirium Games, Christian V. Tunn Cabrera, J. A. Ramírez) un gioco di set-collection ambientato a Sevilla in cui i giocatori dovranno gestire i propri carichi di beni diretti verso i mari caraibici attraverso un sistema di aste nascoste facendo però molta attenzione ad avere abbastanza spazio sulle prove navi. Entrambi i giochi sono previsti per inizio 2021.

L’attesa per Clash of Rage è quasi terminata. Dallo stesso creatore di It’s a Wonderful World, arriva il wargame fantasy, Clash of Rage. In tutti i migliori negozi di giochi dal 20 novembre. Tra i giochi più attesi per Studio Supernova, l’edizione Italiana di Clash of Rage (di Frèdèric Guèrard, Igor Polouchine, Jean-Baptiste Reynaud) è un gioco di combattimento con miniature su mappa variabile in base al numero di giocatori. Ogni esercito è unico, con le sue unità e caratteristiche di movimento e conquista asimmetrici.

I giocatori dovranno equipaggiare il loro Clan, forgiando armi e comprando armature, assicurando diversità a ogni partita. Sconfiggere gli odiati Elfi è l’obiettivo di ogni esercito, ma lo scontro con gli altri Clan sarà inevitabile.

Con un’originale meccanica di selezione dell’iniziativa sul turno, si dovrà giocare d’astuzia e velocità le proprie carte equipaggiamento pianificando gli scontri contro gli odiati Elfi ma scontrandosi inevitabilmente con gli altri giocatori che si metteranno sulla sua strada. Soltanto potrà diventare il nuovo padrone dell’impero di Smeraldo!

L’editore bresciano annuncia anche la data di uscita di altri tre titoli precedentemente annunciati:

Nidavellir, in uscita il 4 dicembre, le due espansioni di It’s a Wonderful World Guerra o Pace il 4 dicembre, Corruzione e Ascesa l’8 gennaio e presto in arrivo anche Spicy (di Győri Zoltán Gábor, HeidelBÄR Games) un bluff party game di carte da 2 a 6 giocatori che ha ottenuto l’ambita raccomandazione dello Spiel des Jahres nel 2020. In questo gioco i giocatori usano le maestose carte metallizzate di tre divinità feline della piccantezza, in una sfida all’ultimo peperoncino. Ma bisognerà fare attenzione, perché non è detto che tutti dicano sempre la verità.