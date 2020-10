Lucca Changes: omaggio a Howard Phillips Lovecraft

Howard Phillips Lovecraft, spesso citato come H.P. Lovecraft, è stato un grandissimo scrittore, poeta, critico letterario e saggista statunitense riconosciuto tra i maggiori scrittori di letteratura horror insieme ad Edgar Allan Poe. È considerato da molti uno dei precursori della fantascienza angloamericana; le sue opere, una contaminazione tra horror, fantascienza soft, dark fantasy e low fantasy, sono state spesso descritte col termine weird fiction.

Tra i suoi racconti più comuni troviamo Dagon, Il colore venuto dallo spazio, Il richiamo di Cthulhu e L’orrore di Dunwich.

Siete alla ricerca delle novità in uscita proprio durante la manifestazione Lucca Changes? Sullo store dedicato di Amazon potete trovare tutto disponibile per la spedizione a portata di un click!

Lucca Changes: Lovecraft e la sua influenza

Howard Phillips Lovecraft è in assoluto uno degli autori più influenti di sempre. Le sue opere non hanno semplicemente appassionato tantissime persone, ma hanno persino influenzato diversi prodotti. I più giovani e nerd tra di voi ricorderanno senz’altro Bloodborne, (disponibile per l’acquisto online) eccezionale action game di From Software, pubblicato su PlayStation 4. E i riferimenti chiaramente non si fermano di certo qui, nel tempo sono veramente state moltissime le citazioni o gli spunti presi di peso dalle sue opere, tra videogiochi (meritano sicuramente una menzione Call of Cthulhu di Focus Home Interactive e The Sinking City di Frogwares), film, fumetti e serie televisive.

Anche un autore come Howard Phillips Lovecraft, nonostante l’estrema importanza delle sue opere, merita delle menzioni sulla sua vita privata. Nella seconda parte il panel si è proprio focalizzato su questi aspetti, infatti.

Nel video qui sotto è possibile recuperare il panel dedicato, sul sito ufficiale di Lucca Changes trovate invece tutti gli eventi; infine nella nostra pagina riepilogativa c’è tutta la nostra copertura di Lucca Changes!