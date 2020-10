Lucca Changes – Panel completamente dedicato agli Esports

Il mondo degli Esports, negli ultimi anni ha subito diversi cambiamenti che ne hanno allargato il business. Sono infatti lontani i tempi in cui si pensava che ciò fosse solamente uno scenario utopico: oggi ci sono eventi dedicati, partite giocate dal vivo e tanti, tantissimi spettatori pronti ad incoraggiare i propri campioni e seguire i propri giochi preferiti. Basti pensare a titoli come Counter Strike Go, i calcistici quali Fifa e PES, i Racing Games e l’incredibile Rainbow Six Siege, oramai campione assoluto nella scena Esports.

Gli Esports sono un mercato enorme, ma ci sono ancora dei problemi

Dicevamo in apertura che gli Esports sono un mercato allargatosi moltissimo negli ultimi anni, ma in realtà, come esplorato nel panel dedicato a Lucca Changes, i dubbi e le perplessità rimangono moltissimi. Ad oggi è infatti difficile riconoscere i campioni della scena Esports come tali: innanzitutto perché spesso non vi è un riconoscimento da parte del pubblico, specie salendo con l’età anagrafica, in secondo luogo, inoltre, attualmente si fa non poca fatica a categorizzare il loro mestiere, facendo sorgere – di conseguenza – domande del tipo: sono messi in regola? Avranno accesso ad un piano pensionistico? Insomma, tutte incognite importantissime.

Emilio Cozzi, che sicuramente tutti conoscerete, insieme a Gianluigi Fioriglio ha poi discusso di come questo mondo sia sempre più legato al mondo degli streamer e degli influencer, basti pensare a campioni come Power. Le aziende saranno e sono attualmente sempre più interessate ad ingaggiare fenomeni già molto lanciati nella rete, poiché, soprattutto in questo periodo, le due realtà sono sempre più in sintonia.

