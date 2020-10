Lucca Changes – Terry Brooks e i suoi quarant’anni di successi

Terry Brooks, scrittore statunitense, dopo la pubblicazione del suo primo romanzo, La spada di Shannara, si affermò sulla scena a livello mondiale e rimase nella classifica del New York Times dei libri più venduti per oltre cinque mesi.

Tra le sue opere migliori merita una menzione La saga di Shannara. L’opera magna di Terry Brooks è rappresentata dunque dal lavoro legato al magico mondo di Shannara da lui creato. La saga, riconducibile al genere high fantasy, è composta da oltre trenta romanzi scritti tra il 1977 e il 2018, suddivisi in diversi cicli narrativi. L’ambientazione principale della saga è invece rappresentata dalle Quattro Terre, originatesi in seguito ad una devastante serie di conflitti nucleari mondiali, avvenuti approssimativamente a metà del XXI secolo.

