Lucca Changes: tutti gli annunci J-POP

Si è conclusa pochi minuti fa la conferenza di J-POP di Lucca Changes in cui l’editore milanese ha presentato tutte le più importanti novità editoriali che vedremo sugli scaffali a partire dai primi mesi del 2021. Una conferenza davvero ricca in cui Georgia Cocchi Pontalti e Jacopo Costa Buranelli sono stati affiancati da ospiti d’eccezione come Lil Kaneki e Drast de Gli Psicologi e ci sono stati alcuni importanti contributi video arrivati direttamente dal Giappone tra cui il simpatico saluto di Fujiko Fujio autore de Carletto il Principe dei Mostri, un omaggio di Taiyo Matsumoto, e le clip dei contenuti video preparati in esclusiva per la kermesse lucchese di J-POP Manga Presents, una serie di interviste e showcase con Go Nagai, Nagabe, Junji Ito, Migiwa Kamimura e Makoto Tezuka.

Sono stati ben 24 i nuovi titoli annunciati da J-POP fra cui spicca il ritorno, in una nuova edizione, del classico Lady Oscar – Le Rose di Versailles.

Gli annunci J-POP a Lucca Changes

Il ritorno di Lady Oscar – Le Rose di Versailles

Ecco i dettagli della nuova edizione del classico di Riyoko Ikeda.

Le Rose di Versailles – Lady Oscar Collection di Riyoko Ikeda; Uscita Prevista: dicembre 2020 – Box da collezione in 5 volumi

Oscar, Maria Antonietta, Rosalie, Jeanne e tutte le indimenticabili “rose di Versailles” del manga capolavoro di Ryoko Ikeda tornano finalmente in Italia, in una veste super prestigiosa e completa come mai si era vista prima! Cinque volumi da oltre 350 pagine che raccolgono la serie classica. In grande formato (15×21 cm), ognuno con tutte le pagine a colori previste in originale e gallery delle illustrazioni uscite all’epoca della prima serializzazione su rivista. Il tutto raccolto in uno spettacolare cofanetto extra lusso che riproduce il cancello di Versailles e con all’interno altre splendide sorprese: un esclusivo libretto contenente tutti i frontespizi dell’edizione originale Margaret Comics degli anni ’70 (raccolta unica al Mondo!) e la paper doll di Lady Oscar! Nella Francia di fine Settecento, negli ultimi anni dell’ancien régime, la corte di Versailles è il crocevia delle vite e dei destini di un gruppo di giovani donne e uomini destinati a lasciare un’impronta eterna nella Storia… e nei cuori di tutti i lettori. Tra ricostruzione storica e fantastico mélo ecco la saga di Lady Oscar, nella sua straordinaria edizione definitiva!

#WeAreBRAVE

Gli annunci di genere shonene, isekai e seinen:

ZOMBIE 100 di Haro Aso, Kotaro Takata; Uscita Prevista: primavera 2021 – 6 Volumi in corso

Essere assunti da un’azienda di successo è il primo passo di Akira Tendo verso una carriera brillante. C’è solo un problema: si tratta di una “black company” che lo costringe a lavorare giorno e notte senza sosta. Dopo tre anni, il giovane è talmente esasperato e sfinito che… persino un’apocalisse zombie diventerà una buona occasione per compilare una lista di 100 cose da fare prima di arrendersi al suo destino, e cominciare a vivere appieno la vita! Haro Aso, (già autore di Alice in Borderland), accompagnato dalle morbide matite di Kotaro Takata (I am Sherlock) ci catapulta in un horror ancorato nella vita di oggi tanto pieno di azione frenetica quanto di humor!

NEUN di Tsutomu Takahashi; Uscita Prevista: estate 2021 – 6 Volumi in corso

Germania nazista, 1940: l’SS Reichsführer Heinrich Himmler, braccio destro di Hitler, sguinzaglia i suoi sicari più crudeli in una missione segreta. I frutti di un esperimento genetico che coinvolge anche il Führer devono essere eliminati, insieme a tutti i testimoni. Tra gli obiettivi c’è Neun, il nono bambino a portare il DNA proibito… ma il suo guardiano, Teo Baker, è pronto a mettere a ferro e fuoco il Reich per mantenere in vita il suo protetto! Un thriller storico spietato dalla raffinata mente di Tsutomu Takahashi!

Violence Action di Shin Sawada, Renji Asai; Uscita Prevista: primavera 2021 – 6 Volumi in corso

Un debutto decisamente promettente per Shin Sawada, accompagnato dai disegni di Renji Asai, autore del manga di The Boy and The Beast. Kei Kikuno è una giovane universitaria come tante, ma ha una “particolarità”: è una dei migliori sicari che si possano trovare sulla piazza. Riuscirà a coniugare queste due attività senza dare nell’occhio? Un manga travolgente da togliere il fiato e inaspettatamente (o forse piacevolmente) cruento che

presto farà il salto sugli schermi!

Game of Familia di Mikoto Yamaguchi, D.P.; Uscita Prevista: primavera 2021 – 5 Volumi in corso

Sasae Hatsushima ama la sua famiglia e decide di proteggerla quando, insieme alla matrigna e le due sorellastre, viene evocato in un altro mondo in cui gli umani sono visti come salvatori: solo loro possono infatti fermare l’orda di non-morti che minaccia tutti gli esseri viventi. Per questo, quando è il momento per i quattro di cedere parte del proprio corpo in cambio di poteri divini, Sasae pensa a un piano rischioso e folle… Dall’autrice di Dead Tube, ecco l’isekai più crudo, eccitante e imprevedibile, che scardina gli stereotipi del genere con un “eroe” pronto a tutto!

#WeAreOsamushi

I nuovi titoli del Dio del Manga, Osamu Tezuka:

Triton di Osamu Tezuka; Uscita Prevista: inverno 2020-2021 – 2 Volumi

Rimasta fino a oggi inedita in Italia, quest’opera del Dio del Manga regala ai lettori un altro degli indimenticabili eroi creati di Osamu Tezuka: Triton, ultimo esponente di una famiglia di esseri marini sterminata dal dio del mare Poseidone. In cerca di vendetta, Triton attraverserà tutti gli oceani rendendosi conto della complessità della convivenza tra creature acquatiche ed esseri umani, arrivando anche a stringere un’alleanza con il suo eterno nemico pur di fermare una minaccia più grande.

Prime Rose di Osamu Tezuka; Uscita Prevista: inverno 2020-2021 – 2 Volumi

La principessa del potente regno di Guroman viene scambiata con il principe di un altro regno per mantenere la pace. Dopo anni passati in incognito come una studentessa viziata, la ragazza deciderà di combattere per il popolo oppresso attirandosi l’odio delle autorità, e dovrà lottare per la sua vita con al suo fianco una potente spada magica!

Brave Dan di Osamu Tezuka; Uscita Prevista: primavera 2021 – Volume Unico

In questo volume unico, il Dio del Manga mette in scena una caccia al tesoro nel selvaggio Hokkaido, la grande isola del nord dell’arcipelago Giapponese. Qui vive Kotan, un giovane Ainu (la popolazione nativa dell’isola) che un giorno trova Dan, una tigre scappata da un circo. Insieme, i due si imbatteranno in alcune misteriose rovine che celano indizi su un enorme tesoro che fa gola a individue pericolosi…

Vampires di Osamu Tezuka; Uscita Prevista: primavera 2021 – Volume Unico

Horror e azione si tingono di metafumetto in questa particolare prova di Osamushi: quando il giovane Toppei, un vampiro in fuga dai suoi simili che vogliono schiavizzare l’umanità, bussa alla porta della Mushi Production, è lo stesso Osamu Tezuka ad accoglierlo e ad aiutarlo nei suoi propositi!

Black Jack di Osamu Tezuka; Uscita Prevista: primavera 2021 – 15 volumi, serie completa.

Ritorna uno dei personaggi più iconici del manga: il chirurgo fuorilegge Black Jack, sempre pronto a girare il mondo per aiutare i casi più disperati e portare a termine operazioni impossibili. Questa nuova edizione è l’occasione perfetta per scoprire quest’opera amatissima in tutto il mondo, adattata in serie animate, film, OVA che continuano a conquistare il pubblico da decenni

#WeAreGodsOfManga

I nuovi classici dai maestri del manga:

Number 5 di Taiyo Matsumoto; Uscita Prevista: primavera 2021 – 2 Volumi

Arriva in Italia una delle miniserie più particolari del maestro Matsumoto, uno sci-fi dalle forti atmosfere moebusiane. In un mondo quasi totalmente coperto da un rovente deserto, un gruppo di sette persone dalle eccezionali capacità agisce per mantenere l’ordine globale. Ma quando uno di loro, noto come il miglior cecchino del pianeta, si dà alla macchia con la sua assistente, la crisi che ne scaturisce scatena il caos!

Queen Emeraldas di Leiji Matsumoto; Uscita Prevista: 2021 – 4 Volumi, serie completa.

Dall’autore di Capitan Harlock e Galaxy Express 999, una miniserie che condivide atmosfere e rimandi con quel vasto universo di avventure! Hiroshi, un orfano in viaggio nello spazio per diventare un uomo migliore, incontra dopo l’attacco di un’astronave pirata la misteriosa Queen Emeraldas, corsaro stellare dall’enorme fama. Insieme, solcheranno le galassie a caccia di bottino!

Sex & Fury di Bonten Taro; Uscita Prevista: 2021 – Volume Unico

Bonten Taro, all’anagrafe Ishii Kiyomi, nasce come autore di manga shojo e, ancora prima che il manga esplodesse in Giappone, era un narratore errante di kami-shibay, l’arte buddista della narrazione con la carta. Dopo aver vagabondato per 5 anni per il Giappone, studiando l’arte tatuatoria, torna ad esprimersi attraverso il manga solo nel 1966, raccontando le brutalità e la violenza che aveva affrontato durante il suo pellegrinaggio. Le sue opere, annoverate tra le migliori del genere gekiga dei primi anni Settanta, conquistano il paese. Le sue storie a base di sesso, violenza e uno spiccato senso del grottesco, conquistano il paese e numerose case editrici, prima del suo totale ritorno al mondo del tatuaggio. In questa raccolta antologica sono raccolte alcune delle sue storie migliori che ancora oggi ci ricordano il talento di Bonten Taro, l’uomo che aveva “un ago nella mano destra e una chitarra nella sinistra”.

Shounen no na wa Gilbert di Keiko Takemiya; Uscita Prevista: 2021 / Romanzo – Volume Unico

Keiko Takemiya racconta gli anni ’70 del manga attraverso la sua esperienza diretta di mangaka. una testimonianza sincera e emozionante del mondo dell’editoria dell’epoca, dal punto di vista di un collettivo di autrici desiderose di raccontare storie proprie in un mondo di manga commissionati da uomini. Amicizia, rivalità, genio e sacrificio, in un’opera autobiografica le cui dinamiche sfidano le migliori storie su carta.

#WeAreFeels

Le proposte di genere shojo e seinen:

Nora to Zasso di Keigo Shinzo; Uscita Prevista: primavera 2021 – Box 4 Volumi

La vita dell’ispettore Hajime Yamada, specializzato in crimini sui minori, non ha più senso dopo la morte precoce della figlia. Una luce si riaccende nella sua oscura esistenza, però, quando si imbatte in una ragazza scappata di casa che si prostituisce per sopravvivere. L’incontro fra un uomo che ha perso la speranza e una ragazza che non l’ha mai conosciuta darà origine a un rapporto profondo in questa miniserie di Keigo Shinzo (Tokyo Alien Bros) che non nasconde la durezza della realtà e conquista con i suoi personaggi.

My Broken Mariko di Waka Hirako; Uscita Prevista: inverno 2020-2021 – Volume Unico

Tomoyo e Mariko sono state amiche per anni. Anni in cui Tomoyo è stata l’unica ancora di salvezza di Mariko, che ha sofferto abusi e il morso della depressione. Ma quando Mariko si toglie la vita, Tomoyo rimane ugualmente sconvolta e decide di scoprire cosa ha spinto l’amica a farla finita, ripercorrendo il loro sfortunato rapporto…

Parasite in love di Yuuki Hiotate e Sugaru Miaki; Uscita Prevista: inverno 2020-2021 – Box 3 Volumi

Lo sceneggiatore de Il Prezzo di una Vita ritorna con una miniserie in cui le vite di due persone lasciate indietro dalla società si intrecciano per motivi bizzarri. Un uomo, che non riesce a trovare un lavoro per le sue ossessioni e la germofobia, viene “assunto” da uno sconosciuto come amico di una ragazza che vuole mollare il liceo e ama gli insetti. Inevitabilmente, la loro amicizia sembra partire da subito in salita, anche per i misteriosi “parassiti” che vivono nelle loro teste…

Rent-A-Girlfriend di Reiji Miyajima; Uscita Prevista: inverno 2020-2021 – 17 Volumi in corso

Dopo The Quintessential Quintuplets, ecco la nuova romantic comedy Kodansha che ha conquistato tutti ed è già un anime seguitissimo! Kazuya, disperato quando viene mollato dalla sua fidanzata, si rivolge a un’agenzia che “affitta” fidanzate. Preparato a un’esperienza squallida, rimane colpito dalla dolcezza e simpatia della ragazza che gli viene presentata, ma il loro vero legame deve rimanere segreto… Cosa non facile quando scoprono di frequentare la stessa università e di abitare vicini! Come sarà la sua “nuova ragazza” nella vita reale?!

Metamorphose No Engawa di Kaori Tsurutani; Uscita Prevista: Primavera 2021 / Box 5 Volumi

Vincitore del famoso premio Kono Manga Ga Sugoi, questa opera curiosa e particolare sbarca finalmente in Italia. L’amicizia tra due persone, anche molto diverse tra loro, può sbocciare per le ragioni più impensabili. Ed è questo il caso di una donna di settantacinque anni, che in un torrido giorno d’estate di ritrova in libreria davanti a uno scaffale pieno zeppo di fumetti di un genere che non aveva mai sentito nominare, e la commessa adolescente che la aiuterà a navigare in questa nuova passione condivisa: il Boy’s Love. Una storia che distrugge qualsiasi barriera e pregiudizio, avvicinando due generazioni di donne in un mix commovente e delicato.

#WeAreBoysLove

Tutte le nuove proposte del genere boyslove:

A Lotus Flower in the Mud di Tamekou; Uscita Prevista: inverno 2020-2021 / Volume Unico

Dopo The Dream of Cuckoos, un nuovo volume unico dell’astro nascente del Boy’s Love Tamekou. Al centro della vicenda c’è Akio, che dalla morte dei genitori è stato cresciuto dal fratello maggiore di cui è follemente innamorato. Per anni, mentre lo osserva vendere il suo corpo ad altri uomini, si finge innocente, ma…

Jealousy di Scarlet Beriko; Uscita Prevista: primavera 2021 – 4 volumi in corso

Quanto può durare un amore? L’incontro casuale del terzo capo del clan Ooyamato, Akitora, e di Rogi Uichi, è stato cruciale per quest’ultimo. Non tutte le storie, però, hanno un lieto fine. Potrà mai Rogi superare questo trauma e “lasciar andare” Akitora? Potrà mai aprire il suo cuore ad un nuovo amore?

Red Theatre di Chise Ogawa; Uscita Prevista: primavera 2021 – Volume Unico

Iouri è il successore di Abalkin, un marchio di lusso di scarpe dal tacco altissimo. Passa le sue giornate a sfilare sui suoi tacchi per promuovere il marchio e le notti a servire i clienti per la sopravvivenza e la crescita dell’azienda. Negli anni ha avuto il suo segretario Adam al suo fianco, ma la loro relazione non è così semplice come sembra…

Shangri-La no Tori di Ranmaru Zariya; Uscita Prevista: Primavera 2021 – 2 volumi in corso

Una delle serie più attese dall’autrice di Void e Liquor & Cigarettes! Apollo ha accettato un lavoro in un esclusiva “casa di piacere” costruita su un’isola, lo Shangri-la, per scappare ai suoi problemi. Quello che non sa è che la sua nuova occupazione sarà “preparare” i gigolo che lavorano lì prima dei loro incontri con i clienti… sarà in grado di non lasciarsi coinvolgere emotivamente?

MADK di Ryo Suzuri; Uscita Prevista: primavera 2021 – 2 volumi in corso

Stanco di essere isolato per i suoi desideri contorti, Makoto si impadronisce di un antico Grimorio ed evoca un Arciduca infernale, bellissimo e diabolico. Grazie ai suoi poteri, e in cambio della vita, Makoto potrà rinascere come demone e realizzare i suoi sogni più proibiti e segreti… Ryo Suzuri, forte della sua esperienza come character designer di Monster Hunter, crea un protagonista mostruosamente affascinante per questo yaoi fuori dagli schemi!

Pendulum: Jujin Omegaverse di Hana Hasumi; Uscita Prevista: primavera 2021 – 5 volumi in corso

Remnant: Kemonohito Omegaverse di Hana Hasumi; Uscita Prevista: primavera 2021 – Volume Unico

La saga Omegaverse che ha conquistato il Giappone! In questo mondo, creature dalle fattezze semi-bestiali (gli Alfa) e umani che possono procreare con loro (gli Omega) vivono insieme, e i matrimoni misti tra le due specie sono comuni. Daato, il protagonista di Pendulum, è un orfano che decide di fuggire dall’orfanotrofio insieme alla sorella dopo aver scoperto che i giovani Omega vendono venduti al miglior offerente una volta raggiunta la maturità, per incontrare un misterioso e spaventoso Alfa che lo prenderà con sé… Kai, protagonista di Pendulum, va in sposa a Luard, capofamiglia di un’importante stirpe di Alfa. Sogna di diventare tutt’uno con lui, ma le consuetudini famigliari del suo sposo, dove l’amore è condivisione, si riveleranno una sfida per la coppia innamorata…