Lucca Changes: tutti gli eventi game del 31 ottobre

Lucca Comics & Games 2020, quest’anno ribattezzata Lucca Changes, continua la sua fittissima programmazione di eventi, andiamo a scoprire da vicino gli appuntamenti game del 31 ottobre.

Lucca Changes: Tutti gli eventi game di sabato 31 ottobre

7 meraviglie: 7 migrazioni nell’immaginario tra realtà e fantasia (ore 10)

Si aprono le danze alle ore 10:00, con una chiacchierata con il professore Luca Raina, insieme ai ragazzi di Crossover Universo Nerd, alla scoperta – come da titolo – delle sette meraviglie del nostro immaginario, tra fantasia e realtà.

Laboratorio di Game Design ore (12:30)

Alle ore 12:30 appuntamento imperdibile con Andrea Angiolino, Immanuel Casto e Roberto Di Meglio, alla scoperta del Game Design.

L’evento, disponibile gratuitamente in streaming, offrirà al pubblico una bella panoramica del dietro le quinte di un videogioco, esplorando a dovere meccanismi, regole, materiali e storie dietro il complesso Game Design di un progetto videoludico.

Magic the Gathering in 3D: dalla carta alla miniatura (18:00)

Alle ore 18:00 è invece il momento di Magic The Gathering in 3D, per assistere al viaggio, dalla scultura alla pittura, di una versione tridimensionale di una carta di Magic. Verranno analizzati nello specifico tutti i vari step, dal concepimento al prodotto finito.

Serpentarium Live: L’Ultima Torcia – I domini mostruosi (20:00)

Come già anticipato in un panel tenutosi ieri, i ragazzi di Serpentarium, autori di diversi giochi di ruolo, racconteranno le novità di LUT, ossia L’ultima Torcia. Nello specifico ci sarà l’autore Fabio Passamonti.

