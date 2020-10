Lucca Changes: tutti gli eventi Games del 31 ottobre

Lucca Changes continua la sua cavalcata, e nella giornata di Halloween si riempe di appuntamenti legati al mondo dei Games. Quelli che, una volta, avremmo goduto nell’affollatissimo e accaldatissimo padiglione Carducci.

Ma per i nostalgici ci sono comunque tanti appuntamenti da seguire nella giornata del 31 ottobre. Come fare? Con le solite modalità. Potete collegarvi al canale YouTube di Lucca Changes e seguire la diretta che vi piace, oppure cercare l’evento nel sito di Lucca Changes e collegarvi direttamente da lì.

Lucca Changes: gli eventi Games del 31 ottobre

Cosa guardare in questa giornata di Lucca Comics & Games in straming video? Eccovi una selezione degli eventi disponibili

7 meraviglie: 7 migrazioni nell’immaginario tra realtà e fantasia, con Luca Raina e i conduttori di Crossover Universo Nerd alle ore 10.

Presentazione di Back To the Future di Ravensburger, con Piero Lombardi alle ore 17.

Laboratorio game design, con Andrea Angiolino, Immanuel Casto, Roberto Di Meglioalle ore 12:30.

Salotto di ioGioco – Benvenuti a ioGioco@Lucca, alle ore 11: appuntamento di apertura del canale ioGioco@Lucca. Scorriamo assieme il palinsesto della giornata.

Game Showcase: Un Giorno da Cana, con MS Edizioni, alle ore 11:30: Stefano Tartarotti e Christian Giove danno vita a una commistione tra fumetto e gioco. Un’avventura a bivi tutta da giocare a guardare nei panni di un’intrepida cagnolina esploratrice di nome Lucy.

MP Edizioni presenta il suo programma editoriale del 2021 e la redazione di Rune si racconta, alle ore 13: i vari ospiti che si avvicenderanno presenteranno i diversi progetti di MPE Edizioni per il 2021, nuovi GDR e riedizioni di storici giochi come AMMO e del nuovo sistema di GRUM Gioco di Ruolo ufficiale dei Manga di Mirko Pellicioni e Andrea Baricordi (in collaborazione con la Kappalab edizioni).

La redazione di RUNE rivista di gioco si racconta presentando le novità di fine anno, il numero 2 della rivista e la genesi del progetto che vede coinvolte la FULCRUM ASSOCAZIONE CULTURALE e l’EDIZIONI SCUDO.

La percezione del gioco di ruolo da parte della comunità italiana, alle ore 13: il panorama del gioco di ruolo in Italia è sempre più ricco e sempre più variegato. Ciò comporta che nel mettere a sedere dei giocatori attorno ad un tavolo si possono creare delle aspettative sempre più divergenti. Analizzare quali sono le aspettative dei giocatori si è rivelato essere un ottimo modo per esplorare qual è la percezione dell’esperienza del giocare di ruolo in maniera agnostica rispetto al sistema di gioco stesso. Parleremo di argomenti come la gestione degli eventi, il rischio di morte dei personaggi e l’interpretazione delle regole.

Game Showcase: The Joker – A Diabolical Party Game, di Spin Master, alle ore 13: tutti i supercattivi di Gotham City scendono in campo per prendere il controllo della città. Nei panni segreti di uno di questi cercheremo di portare avanti le nostre malefatte, mentre il Joker turno dopo turno scatenerà l’anarchia nella metropoli. Scopriamo come si gioca a questo diabolico nuovo party game ambientato nell’universo di Batman.

Halloween in carne, ossa e mummie, con Francesca “Fraffrog” Presentini, Francesco Muzzopappa, alle ore 14: prendi l’autore delle “Fiabe brevi che finiscono malissimo” e una illustratrice un pò folle, un macabro cimitero, ossa, mummie, un professore piuttosto strano, e un labirinto di varchi: alcuni portano a morte certa e altri non portano proprio da nessuna parte. Fraffrogg illustrerà dal vivo e Francesco Muzzopappa vi farà morire dal ridere. Pronti a giocare?

Premio Remo Chiosso 2020, con Andrea Angiolino, alle ore 14: ritorna il Premio dedicato a Remo Chiosso, il compianto autore di giochi celebre per i suoi “murder party”. Il premio è dedicato al miglior gioco inedito di conversazione e bluff.

Boardgame Studio: Need Games, alle ore 14: torna anche nell’edizione 2020 lo spazio che Lucca Games riserva alla presentazione delle novità editoriali del mondo del gioco. BoardGame Studio: questo il nome del format che ospiterà editori e autori del parterre di Lucca Comics & Games per presentare i più recenti titoli dell’offerta ludica.

Interview Corner: I tre autori dei giochi della Bag Of Lucca, con Stefano Castelli, Pierluca Zizzi, Luca De Marini, alle ore 14: ci colleghiamo con i tre autori dei giochi inediti che sono stati realizzati per la Bag di Lucca e con loro scopriamo cosa hanno preparato per tutti i giocatori di Lucca Changes: Stefano Castelli (game designer), Pierluca Zizzi (game designer), Luca De Marini (game designer editore Acchiappasogni).

Game Showcase: Narrativa – Pulsazione e le altre novità in arrivo, alle ore 14:30: l’editore che punta sempre a stupire con i suoi manuali ci racconta Pulsazione e le altre innovative proposte di questa stagione editoriale. Con Michele Gelli.

GDR: come dall’idea si arriva al prototipo giocabile, alle ore 15: dal brainstorming iniziale alla presentazione della propria opera a un editore, la strada per un aspirante autore di GdR è lunga e tortuosa. Cercheremo di affrontare tutti i passi necessari e gli errori da evitare per veder nascere il proprio gioco! Una chiacchierata a tutto tondo per condividere accortezze e metodi di lavoro appresi in 10 anni di esperienza, sia come autori che come editori.

Risiko ieri, oggi e domani, alle ore 15: è uno dei grandi classici del gioco ed è il titolo che ha svezzato al gioco intere generazioni! Dal 1968 Risiko ha appassionato una moltitudine di giocatori italiani ed è da sempre considerato una pietra di paragone, nel bene o nel male. Ma qual è il suo reale valore ludico? Risiko è veramente solo un introduttivo oppure è un gioco che, se affrontato con la giusta ottica, merita l’attenzione dei gamer più incalliti? Quali elementi evolutivi hanno caratterizzato la sua lunga storia e soprattutto, quale futuro si può prevedere per questo veterano del mondo del gioco? Intervengono: Spartaco Albertarelli (game designer, ex responsabile linea Risiko per Editrice Giochi), Andrea Angiolino (giornalista, saggista e game designer, esperto di giochi), Sergio Valzania (storico, giornalista, autore tv, autore di “Strategia e tattica nel Risiko”), Roberto Convenevole (saggista, autore di “La storia di Risiko e l’anello mancante”); modera Riccardo Vadalà.

Roberto Recchioni e il gioco di ruolo, con Roberto Recchioni, alle ore 15:45: fumettista, sceneggiatore, curatore editoriale e soprattutto storyteller di questa edizione Changes del festival, Roberto Recchioni è anche un gamer esperto che presto intraprenderà la strada autoriale con il suo nuovo gioco di ruolo.

Imparare giocando, l’esperienza a Nerd Dogma, alle ore 16: la cybersecurity è un tema di grande attualità, ma spesso percepito come troppo tecnico. La principale difficoltà è introdurre anche chi non ha competenze specifiche alla sicurezza informatica per aumentare l’attenzione a la consapevolezza. Il gioco è lo strumento fondamentale per ottenere questo risultato. Però, realizzare un una simulazione che sia realistica, educativa e divertente allo stesso tempo è una sfida complessa. A NERD DOGMA si pone questo obiettivo.

Game Showcase: 50 Clues con PlayAGame, alle ore 16: 50 Clues è una nuova proposta di escape room dalle tinte sicuramente dark. Giochiamo con il suo editore Giuseppina Torino un caso dimostrativo.

BANG! Live Show – Sfida tra Campioni, alle ore 16:30: i campioni italiani di BANG! si incontreranno e si scontreranno nell’arena virtuale di Lucca Changes. Per la prima volta, dopo centinaia di tornei ufficiali in giro per lo stivale e 15 anni di duelli finali nel padiglione Carducci di Lucca Comics & Games, i migliori pistoleri d’Italia si ritroveranno tutti insieme, allo stesso tavolo da gioco. Tra pallottole, alleanze e bluff, i giocatori sveleranno le loro strategie e racconteranno gli aneddoti che hanno loro consentito, tra oltre un migliaio di “sfidanti”, di aggiudicarsi il titoli di Campioni. Il pomeriggio di gioco proietterà la community di Lucca Changes e di BANG!, e la schiera di giocatori occasionali e curiosi, in un’irresistibile atmosfera Spaghetti-western, dove una dinamite o un barile possono determinare fatalmente il destino dei personaggi. Ricchi premi in programma per gli spettatori della Live.

Game Showcase: Scopriamo Pakal di Cranio Creations, alle ore 16:30: esploriamo la giungla e scopriamo il percorso che porta al Tempio, assieme agli autori di Pakal: una nuova sfida di velocità e colpo d’occhio. Con Luca Bellini e Luca Borsa.

Interview Corner: La mia vita con un Geek, alle ore 17: il nuovo libro della collana “In Gioco” ci racconta il rapporto di coppia tra una lei che è moglie e un di lei marito integralmente “Geek”. Ne parliamo con l’autrice Maria Benedetta Errigo.

Game Showcase: Fumble – Not the End e i prossimi manuali, alle ore 17:30: parliamo assieme all’editore del successo di Not The End e diamo un’occhiata al primo modulo di espansione Echoes. Con Claudio Serena, editore Fumble GDR.

Magic the Gathering in 3D: dalla carta alla miniatura, con Massimiliano Richiero, alle ore 18: realizzazione, dalla scultura alla pittura, della versione tridimensionale di una carta di Magic. Analizzando i vari step, dal concepimento al prodotto finito.

Giochiamoli insieme: Rock the Casbah, alle ore 18: il concerto degli Ork Pistol sta per iniziare! Prepariamo il nostro clan di Orchi a conquistare il miglior posto sotto il palco nel nuovo gioco di ioGioco realizzato da Andrea Chiarvesio e illustrato da Alan D’Amico.

Salotto di ioGioco – Conclusioni della terza giornata di ioGioco@Lucca, alle ore 18:45: bentornati nel nostro salotto. Commentiamo assieme la terza giornata di Lucca Changes.

Game-based learning in ambito museale: tra edutainment e ricerca, alle ore 19: progettare un gioco in un museo non è sempre un percorso lineare, come anche seguire il design di un gioco pensato come strumento di ricerca scientifica. Cosa succede quando le due cose si uniscono? Quali sono vincoli nella progettazione sia con obiettivi sperimentali che con obiettivi Educativi? Si parlerà dunque del processo di creazione di un gioco in un museo per un progetto scientifico e del compromesso da costruire tra engagement, game design e design sperimentale, con riferimento a un caso di studio.

Serpentarium Live: l’Ultima Torcia – I domini mostruosi, alle ore 20: l’autore Fabio Passamonti ci parlerà dell’ultima novità di “LUT”!