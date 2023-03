Lucca Collezionando, il festival vintage-pop che si svolgerà presso la Fiera di Lucca sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, prevede un ricco programma di eventi culturali, tra mostre, incontri d’autore, opere da collezione e una riscoperta dell’atmosfera degli anni ’70, ’80 e ’90.

Lucca Collezionando 2023: eventi e appuntamenti del 25 marzo

Tra gli appuntamenti presenti all’evento ci sarà quello dedicato alla possibilità di vincere un biglietto per Lucca Comics and Games 2023: 80Quest. Al centro della sfida ci sarà il poster realizzato da Sergio Algozzino, che rende omaggio alla cultura pop e al mondo del collezionismo. Esso contiene infatti al suo interno 80 riferimenti a tema e per vincere il biglietto sarà necessario individuarne almeno 60.

Lucca Collezionando poster

Per tutti gli appassionati di Master of Universe ci sarà inoltre una mostra con centinaia di pezzi originali, tra cui action figure, playset e veicoli del fantastico universo di Eternia. Inoltre, la giornata di Sabato sarà caratterizzata da una tavola rotonda con illustratori e designer che hanno contribuito alla creazione del mondo dei Maestri dell’Universo.

Sempre restando in tema di icone, preparatevi a celebrare i 75 anni di Tex, con una mostra speciale ricca di contenuti inediti insieme ad Alfonso Font e Claudio Villa. Continua la lunga lista di attività la mostra che porta i visitatori nel brutale e affascinante mondo distopico diKen il Guerriero, un personaggio che ha segnato l’immaginario di intere generazioni. La mostra includerà un servizio fotografico con una gigantesca statua di Ken e un divertente “processo” domenica in cui verranno presentati i suoi accusatori e difensori.

Infine, per tutti gli amanti dei videogiochi, l’Area Lounge presenterà famosi videogiochi degli anni ’80, ’90 e dei primi anni 2000, tra cui Dragon’s Lair, Mario Bros., Mortal Kombat II, Virtua Fighter e Marvel vs. Capcom: Clash of Supereroi.

Il programma completo di sabato 25 marzo

Presso la Sala incontri:

10:30 Elena Mirulla presenta Weird Vampy – Modera Dario Dino Guida.

11:15 Ricomincio da 40! Quattro chiacchiere con Roberto Baldazzini. Modera P.Luigi Gaspa con cerimonia del calco delle mani per la Walk of Fame.

12:00 Antonio Lapone presenta Gentlemind, in uscita per Alessandro Editore – Modera Paolo Gallinari.

12:30 Flash Gordon torna in edicola. Interviene Alberto Becattini. Modera Pier Luigi Gaspa.

13:00 Massimo De Vita, tra i più noti autori di Topolino, presenta assieme all’Associazione Papersera il volume Mopsi, Giso e Leo, le avventure del trio di personaggi disegnate dal padre, Pier Lorenzo De Vita.

13:30 Nicola Pesce Editore presenta Lucca Comics Story, con Massimo Di Grazia. Modera Giovanni Russo.

14:30 AI – strumento aggiuntivo o delega in bianco? Il fumetto al tempo delle intelligenze artificiali. Ne parlano Lorenzo LRNZ Ceccotti (da remoto), Francesco D’Isa e Alessandro DocManhattan Apreda. Conduce Daniele Caluri.

15:30 A.Mys presenta il Premio Omino Bufo 2023 e il Premio Atlantide 2023. Interviene Alfredo Castelli. Modera Paolo Mignone.

16:00 Cut-Up Publishing presenta Tilt. Interviene Alfredo Castelli.

16:30 Alfonso Font e Claudio Villa si incontrano per i 75 anni di Tex! Due giganti del fumetto parleranno della loro esperienza sulle pagine del ranger più amato dagli italiani, con cerimonia del calco delle mani per la Walk of Fame. Modera Pier Luigi Gaspa.

17:30 Masters of The Universe, che passione! Intervengono Emiliano Santalucia, Dimitri Galli Rohl e Giuliano Piccininno. Modera Alessandro DocManhattan Apreda.

18:30 SCLS presenta I personaggi storici nel fumetto e nelle avventure di Zagor. Tra gli ospiti troveremo Moreno Burattini, Anna Lazzarini, Oskar, Marcello Mangiantini, Walter Venturi, Valerio Piccioni, Joevito Nuccio, Luca Corda, Stefano Di Vitto, Giuliano Piccininno, Marcello Toninelli, Giovanni Freghieri. Moderano Raul Calovini e Stefano Bidetti.

Presso l’Area Lounge