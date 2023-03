Sergio Algozzino, l’artista responsabile della creazione del poster di Lucca Collezionando 2023 contenente ben 80 citazioni tratte da film cult, serie animate, videogiochi e fumetti, lancia 80Quest: una sfida all’intera community che invita a trovare almeno 60 di queste citazioni, così da avere la possibilità di vincere i biglietti per accedere gratuitamente all’edizione Lucca Comics and Games 2023.

La partecipazione a 80Quest sarà riservata esclusivamente ai visitatori di Lucca Collezionando 2023 in possesso di un biglietto, che si troveranno dunque fisicamente presenti al Polo Fiere il 25 e 26 marzo (non è possibile partecipare online).

Durante questi due giorni del Festival, le schede di partecipazione saranno infatti disponibili presso una postazione dedicata al poster, presente anche nella sua versione a grandezza naturale. A questo punto sarà sufficiente compilare la scheda di partecipazione, inserirla nell’apposita urna e attendere l’esito in data 27 marzo.

Per partecipare a Lucca Collezionando 2023, il Festival vintage-pop primaverile organizzato da Lucca Comics and Games dedicato al fumetto ed allo slow entertainment, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata ai biglietti presente sul sito ufficiale dell’evento. Lucca Collezionando e il suo poster vi aspettano con 80Quest e i biglietti in palio!

Di seguito le dichiarazioni di Sergio Algozzino circa la nascita del poster:

Se in ambito narrativo troppe citazioni possono disturbare e distogliere l’attenzione del lettore, un’immagine costruita su di esse può essere invece un gioco divertente basato sulla ricerca. Quando mi è stato chiesto di disegnare il manifesto per Lucca Collezionando, essendo per definizione “il Festival di Fumetto Vintage-Pop”, ho cercato quindi di ragionare su un concetto del genere portandolo al limite.

Ho proposto due scenari, il primo ambientato in un mercatino dell’usato, il secondo nella stanza di un collezionista. In entrambi i casi, la protagonista sarebbe sempre stata una ragazza che nasceva per essere lei stessa una citazione vivente. Fra i due è stata preferita la stanza, e ho iniziato a definire il tutto, con tutti quei quadretti che dovevano esporre le sue passioni. Il problema è che dopo averne disegnati venti o trenta mi sembravano sempre pochi, così sono diventati quaranta, cinquanta e così via. In verità non mi ero messo realmente a contarli finché non mi sembrava di aver davvero riempito abbastanza, consegnando il poster con 76 citazioni. Ma 76 era un numero davvero stupido! Cosa poteva esserci di meglio che un bel numero tondo, fra l’altro emblema di un decennio piuttosto in voga proprio in quel senso?

Lucca Collezionando poster

In verità, una regola che mi son posto fin da subito è stata quella di essere il più democratico possibile, per rendere il gioco fruibile a tutti: non doveva essere limitato a una sola generazione e a un solo mezzo di intrattenimento. Così, al suo interno potete trovare riferimenti a fumetti di tutte le nazionalità, videogiochi, film, serie televisive e giochi, di tutte le epoche. Quando è cominciato a essere chiaro che avremmo potuto lanciare ufficialmente una sfida per trovarle tutte ho cercato anche di non essere troppo cattivo, evitando accuratamente di inserire opere di difficile riconoscimento. Spero quindi che la gente possa divertirsi.

Sotto il profilo tecnico, si doveva creare, su precise misure, un poster adattabile a vari formati, e anche questa era una sfida, ma solo per me. Ho comunque disegnato dividendo tutti i piani, in questo modo mi è stato possibile spostare e ricalibrare i vari oggetti nelle diverse composizioni, questo significa che alla fine ogni versione che vedrete del poster è a suo modo diversa dalle altre, non semplicemente ritagliata in quel formato. Per i colori, avevo pensato inizialmente un’atmosfera notturna, simile a certe mie inclinazioni cromatiche, ma dovendo ragionare sull’aspetto legato alla riconoscibilità delle citazioni, coprire molte parti con ombre o colori scuri avrebbe reso il tutto di difficile lettura.