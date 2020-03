Lucca Collezionando: rinviata la quinta edizione al 2021

Tra i numerosi eventi annullati o rimandati a causa delle disposizioni stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus (Covid-19), si aggiunge anche il Lucca Collezionando, la mostra mercato dedicata all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi. L’evento organizzato da Lucca Crea e Anafi e in programma al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo 2020, si sposta ufficialmente al 27 e 28 febbraio 2021.

In seguito alle disposizioni inerenti all’emergenza sanitaria volte a contrastare la diffusione del virus Covid-19, la quinta edizione sarà rinviata all’anno prossimo dato che le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri comprende esattamente le date in cui dovrebbe svolgersi l’evento lucchese. Considerando il momento difficile che tutta Italia e il mondo intero stanno passando, ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte e pertanto lo staff della manifestazione si è trovato in obbligo di riprogrammare l’evento in ottemperanza a quanto stabilito dai decreti del 4 e dell’8 marzo 2020. Questa la spiegazione degli organizzatori:

“Con senso di responsabilità, vista la difficile situazione, abbiamo deciso di rimandare la manifestazione a Febbraio 2021. La nuova collocazione in calendario è solo una delle novità che il pubblico avrebbe trovato già in questa edizione, all’insegna di quel costante arricchimento di Lucca Collezionando che è nel suo DNA fin dalla sua nascita. Il ricco programma che avevamo preparato sarà riproposto, ulteriormente integrato e rafforzato, nel 2021. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli autori ospiti, gli artisti, le aziende, gli espositori, gli editori, le associazioni e gli enti pubblici per la fiducia dimostrata aderendo alla manifestazione, e diamo appuntamento alla nuova edizione per proseguire insieme nel cammino intrapreso”.

Recentemente erano stati annunciati i primi ospiti della fiera tra cui AIST – Associazione Italiana Studi Tolkieniani, Amianto Comics, Paolo Mottura, Alessandro Benassi, Fabio Piacentini e tanti altri.