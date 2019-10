Lucca Comics and Games 2019: i Funko Pop! esclusivi

Al tanto atteso Lucca Comics 2019, che inizerà a breve, anche quest'anno non mancherà un'intero stand dedicato agli amati pupazzetti Funko Pop! esclusivi.

Al tanto atteso Lucca Comics 2019, che inizierà nella giornata del 30 ottobre e si concluderà il 3 novembre, anche quest’anno non mancherà un intero stand dedicato agli amati pupazzetti Funko Pop! esclusivi. Infatti sono stati selezionati alcuni prodotti in edizione limitata che potranno essere acquistati solo ed esclusivamente durante i giorni della fiera.

Dunque, tutti i fan e visitatori avranno l’occasione di accaparrarsi prodotti unici. Per il momento non si hanno informazioni più dettagliate in merito al numero di prodotti Funko disponibili, ma sicuramente ne sapremo di più quando si avvicinerà la data di inizio del Lucca Comics and Games 2019.

Missandei

Dunque, andando più nello specifico, uno dei Funko Pop! che sicuramente saranno presenti al Lucca Comics, finalmente, sarà quello di Missandei, personaggio del Trono di Spade.

Spider Man, Captain America e Iron Man

Invece i fan dell’Universo Cinematografico Marvel all’interno dello stand potranno trovare ben tre Funko Pop! esclusivi, dedicati a Spider Man, a Captain America e ad Iron Man. I tre supereroi non avranno i colori classici, ma saranno dorati e avranno un aspetto “invecchiato” grazie ad una leggera velatura di colore azzurro.

Joker

Ovviamente non poteva mancare un “pupazzetto” dedicato a Joker e anche in questo caso, come nei supereroi Marvel, il Principe del Crimine sarà caratterizzato da una colorazione molto particolare. Infatti il Funko Pop! in questione appare in una versione cromata argento.

Darth Vader

Per gli appassionati di Star Wars, al Lucca Comics 2019 non poteva mancare il cattivo più amato di sempre: Darth Vader. In questo caso i fan si troveranno difronte ad un esclusivo Funko Pop! gold chrome.

Batman

Infine, tra le esclusive presenti alla fiera ci sarà anche un simpaticissimo Batman a bordo della sua inseparabile super accessoriata Batmobile.

Cosa ne pensate di questi Funko Pop! esclusivi?