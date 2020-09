Lucca Comics and Games 2020, tutti i bundle esclusivi da Amazon Italia

Lucca ed Amazon. L’edizione di Lucca Comics and Games di questo 2020 sarà senza dubbio tra le più memorabili, in virtù del periodo storico che stiamo vivendo, limitata dalle restrizioni per il contenimento della pandemia in corso. Infatti, dopo ben 27 anni dalla prima “Lucca Comics” e un crescendo esponenziale di visitatori anno dopo anno, questa nuova edizione ribattezzata per l’occasione Lucca Changes sarà un festival che si articola tra eventi dal vivo nel Campfire di Lucca e contenuti in streaming, senza però la moltitudine di stand che siamo abituati a scoprire ogni anno.

Ma non mancheranno le iniziative dedicate, che porteranno direttamente a casa di tutti gli amanti della cultura pop un po’ di quel festival, che – si spera il prossimo anno – sarà ancora nostro. Una di queste iniziative è certamente lo Speciale Store del Lucca Comics targato Amazon.

Amazon presenta: il Lucca Comics Store

Il Lucca Comics Store Amazon è una speciale sezione studiata specificatamente per questa edizione del Lucca Comics & Games (o come è stato ribattezzato Lucca Changes n.d.r.), che offre alcuni dei prodotti in esclusiva che faranno la gioia di tutti gli appassionati.

Lo store online del Lucca Comics in salsa Amazon prevede 4 principali categorie:

In questo speciale noi ci soffermeremo su una speciale sezione dedicata ai Bundle Esclusivi offerti solo su Amazon, che un po’ come delle mistery box a tema, conterranno svariati gadget che abbracciano tanto il mondo dei fumetti quanto quello del cinema e dei videogiochi.

Ecco la nostra migliore selezione!

Yu-Gi-Oh! Fan Box

La Fan Box Yu-Gi-Oh! per il Lucca ChanGes 2020, in esclusiva per Amazon Italia racchiude al suo interno un set che non può mancare ad ogni collezionista del famoso gioco di carte.

Contiene:

1 set completo di carte da gioco da collezione composto da 52 rare oro premium e 110 rare con lettere dorate;

1 cofanetto speciale contenente moneta ufficiale,

Portachiavi,

Due spille,

Collanina

Art print da collezione

Clicca qui per acquistare la Fan Box Yu-Gi-Oh! Lucca ChanGes 2020

IT Pennywise – Fan Box

Volete un palloncino? Se avete coraggio da vendere e la risposta è sì, non potete farvi scappare questa fan box dedicata agli appassionati del capolavoro horror di Stephen King.

Contiene:

1 tazza da 320ml Abystyle Time to Float;

1 Funko POP! Vinyl Figure da 9cm di Pennywise with Open Arms;

1 cappellino regolabile Heroes Inc I Heart Derry;

1 Steelbook in edizione limitata (Blu Ray) del film IT (2017)

Clicca qui per acquistare la Fan Box IT Pennywise Lucca ChanGes 2020

La Casa di Carta – Fan Box

Partecipate alla rapina del secolo insieme al Professore e la sua banda con questa fan box dedicata agli appassionati dell’acclamata serie TV spagnola.

Contiene:

1 La Casa di Carta Escape Game di MS Edizioni, gioco di carte carico di tensione e colpi di scena; –

1 maschera ufficiale, replica di quella utilizzata nella serie TV;

1 T-shirt taglia Large Bella Ciao di Heroes Inc.

Clicca qui per acquistare la Fan Box La Casa di Carta Lucca ChanGes 2020

Mandalorian The Child – Fan Box

Se siete andati letteralmente fuori di testa per Baby Yoda, allora non potete perdere dolcissima fan box a tema sulla serie targata Disney.

Contiene:

1 Bottiglia in metallo con tappo 3D del marchio Funko e capienza 0,5L;

1 T-shirt Heroes Inc modello “Cute And Knows It” taglia Large;

1 morbidissimo peluche da 25cm del marchio Simba.

Clicca qui per acquistare la Fan Box Mandalorian The Child Lucca ChanGes 2020

Batman (3 Blu Ray) – Fan Box

Il Cavaliere Oscuro di Gotham ha una fan box dedicata sempre in esclusiva per Amazon Italia, per celebrare il Lucca ChanGes, l’edizione 2020 del Festival che celebra la pop-culture in tutte le sue forme.

Contiene:

1 Cofanetto Il Cavaliere Oscuro La Trilogia (4k Ultra HD+Blu Ray);

1 portachiavi in metallo Abystyle Batman Logo;

1 tazza da 320ml Abystyle Long Live the Bat;

1 Notebook Paladone Metal Logo;

1 Ombrello Pieghevole Compatto Batman Logo.

Clicca qui per acquistare la Fan Box Batman (3 Blu Ray) Lucca ChanGes 2020

Harry Potter Platinum Edition – Fan Box

Maghi provetti e appassionati del mondo creato da J.K. Rowling! Questa Fan Box in esclusiva per Amazon Italia è stata studiata per soddisfare le esigenze di tutti i sostenitori di Harry Potter e Grifondoro.

Contiene:

1 Cofanetto Magical Collection con tutti i film (8 Blu Ray);

1 Sciarpa di Grifondoro calda e accogliente;

1 Replica Ufficiale del Ticket to Hogwarts in edizione limitata e numerata, placcato argento .999, con base espositiva;

1 Tazza 3D Abystyle del Cappello Parlante.

Clicca qui per acquistare la Fan Box Harry Potter Platinum Ed. Lucca ChanGes 2020

Pokémon – Fan Box

In esclusiva per Amazon Italia questa fan box dedicata agli appassionati del mondo di Ash e Pikachu, che contiene perfino il mitico cappellino di Ash e altri gadget, il tutto racchiuso in uno speciale packaging creato per celebrare il Lucca ChanGes.

Contiene:

1 Cofanetto J-Pop Manga con il fumetto Pokémon la Grande Avventura (3 volumi) con le origini del mito;

1 Blu Ray del film Detective Pikachu;

1 cappellino regolabile Heroes Inc Pokeball.

Clicca qui per acquistare la Fan Box Pokemon Lucca ChanGes 2020

Family Game – Fan Box

Se state cercando un’esperienza di gioco per tutta la famiglia, questa fan box racchiude tutto il divertimento che cercate in quattro coinvolgenti giochi da tavolo. Un modo per sentirsi ancora più vicini alla storica esperienza del Lucca Comics direttamente a casa tua.

Clicca qui per acquistare la Fan Box Family Game Lucca ChanGes 2020

Harry Potter Gold Edition – Fan Box

Oltre la Versione Platinum, la mitica saga di Harry Potter arriva in questa fan box dedicata in esclusiva con altri gadget che differiscono dalla precedente versione.

Contiene:

1 Cofanetto con tutti i film Harry Potter Collection (Standard Edition) (8 Blu-Ray);

1 Replica Ufficiale del Ticket to Hogwarts in edizione limitata e numerata, placcato argento .999, con base espositiva;

1 Tazza 3D Abystyle del Cappello Parlante.

Clicca qui per acquistare la Fan Box Harry Potter Gold Edition Lucca ChanGes 2020

Giochi da Tavolo Avventura – Fan Box

Un’altra Fan Box per riunire al tavolo famiglia e amici per un divertimento ancora più vicino a questa edizione del Lucca Comics, stavolta a tema avventura. Poteva mancare il mitico Jumanji?

Contiene:

1 Jumanji Escape Room di Cranio Creations con 3 differenti avventure a tempo;

1 La Spedizione Perduta di Studio Supernova ispirato al passato e ricco di contenuti extra;

1 Unlock! Mystery Adventures di Asmodee Italia per una coinvolgente avventura adatta a tutti.

Clicca qui per acquistare la Fan Box Giochi da Tavolo Avventura Lucca ChanGes 2020

Harry Potter Silver Edition – Fan Box

L’inarrestabile maghetto creato da J.K. Rowling propone una terza versione della sua Fan Box.

Contiene:

1 Cofanetto con tutti i film Harry Potter Collection (Standard Edition) (8 Blu-Ray);

1 Tazza 460ml Abystyle Heat Change (cambia colore con liquidi caldi) Mappa del Malandrino;

1 Spilla Abystyle Platform 9 3/4

Clicca qui per acquistare la Fan Box Harry Potter Silver Edition Lucca ChanGes 2020

Party Game 15 minuti – Fan Box

Ancora una Fan Box per i giochi da tavolo, stavolta per divertirsi tra amici e in famiglia con giochi veloci e coinvolgenti.

Contiene:

1 Dobble Harry Potter di Asmodee Italia, divertente gioco di colpo d’occhio e velocità;

1 Super Cats di Studio Supernova, party game esilarante e andrenalinico;

1 Tatamokatsu di Helvetiq, ispirato all’addestramento dei Samurai

Clicca qui per acquistare la Fan Box Party Game 15 minuti Lucca ChanGes 2020

Party Game – Fan Box

L’ultima Fan Box è dedicata ancora una volta ai giocatori incalliti, con un’attenzione particolare ai Party Game.

Contiene:

1 Vudulhu di Red Glove, il party game da giocare a colpi di incantesimi;

1 Pictomania di Cranio Creations, il gioco in cui tutti disegnano e cercano di indovinare;

1 Super Cats di Studio Supernova, un gioco esilarante e andrenalinico.

Clicca qui per acquistare la Fan Box Party Game Lucca ChanGes 2020

Tutte le altre iniziative targate Amazon sono presenti nel Lucca Comics Store. Avete già scelto la vostra Fan Box esclusiva?