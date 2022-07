È ufficialmente aperta la vendita dei biglietti early bid per Lucca Comics and Games 2022. Una occasione assolutamente da non perdere: l’acquisto dei biglietti early bid infatti è ad a un prezzo scontato pari a quello dell’edizione 2021.

Lucca Comics and Games 2022: cosa sono i biglietti early bid?

I biglietti early bid sono biglietti venduti in anteprima rispetto ai biglietti standard della manifestazione e ad un prezzo scontato pari a quello dell’edizione 2021. È possibile acquistare sia i biglietti giornalieri sia tutte le tipologie di abbonamento da due, tre, quattro e cinque giorni con questa formula.

LISTINO PREZZI – BIGLIETTI EARLY BIRD (21 luglio – 4 agosto):

Biglietto singolo (venerdì 28 ottobre) 17 euro (+ 1,6 euro diritti prevendita)

Biglietto singolo (sabato 29 ottobre) 20 euro (+ 1,6 euro diritti prevendita)

Biglietto singolo (domenica 30 ottobre) 22 euro (+ 1,6 euro diritti prevendita)

Biglietto singolo (lunedì 31 ottobre) 20 euro (+ 1,6 euro diritti prevendita)

Biglietto singolo (martedì 1° novembre) 17 euro (+ 1,6 euro diritti prevendita)

Abbonamento 2 giorni (venerdì e sabato) 32 euro (+ 1,8 euro diritti prevendita)

Abbonamento 2 giorni (sabato e domenica) 36 euro (+ 1,8 euro diritti prevendita)

Abbonamento 2 giorni (domenica e lunedì) 34 euro (+ 1,8 euro diritti prevendita)

Abbonamento 2 giorni (lunedì e martedì) 29 euro (+ 1,8 euro diritti prevendita)

Abbonamento 3 giorni (venerdì, sabato, domenica) 45 euro (+ 2 euro diritti prevendita)

Abbonamento 3 giorni (sabato, domenica, lunedì) 45 euro (+ 2 euro diritti prevendita)

Abbonamento 3 giorni (domenica, lunedì, martedì) 43 euro (+ 2 euro diritti prevendita)

Abbonamento 4 giorni (ven, sab, dom, lun) 57 euro (+ 2,2 euro diritti prevendita)

Abbonamento 4 giorni (sab, dom, lun, mar) 57 euro (+ 2,2 euro diritti prevendita)

Abbonamento 5 giorni 68 euro (+ 2,2 euro diritti prevendita)

Omaggio: per persone con disabilità e per i nati dal 01/01/2013

Lucca Comics and Games 2022: fino a quando sarà possibile acquistare biglietti early bid?

È possibile acquistare i biglietti early bid a partire dalle 16 del 21 luglio fino a giovedì 4 agosto.

Lucca Comics and Games 2022: dove posso acquistare i biglietti early bid?

È possibile acquistare i biglietti early bid cliccando QUI.

Lucca Comics and Games 2022: quando aprirà la vendita dei biglietti standard?

Dopo questa prima “finestra” esclusiva, la biglietteria online riaprirà il 1° settembre: da quella data sarà possibile acquistare con il listino 2022 tutte le tipologie di biglietto, compresi quelli per i Level Up Fan, quelli con sconto comitiva e i biglietti in prelazione per chi nel 2021 ha acquistato le Bag of Lucca.

Con prudenza e attenzione per la sicurezza dei visitatori verranno adottate misure di auto-contenimento nell’emissione dei biglietti, pertanto il tetto massimo di biglietti vendibili è stato fissato a 55.000 per la singola giornata, rispetto a una superficie espositiva della manifestazione 2022 superiore a quella del 2019, in cui il ticketing cap era settato sugli ormai consueti 90.000 per giorno. Qualora le condizioni generali e le normative vigenti lo permettessero, nel mese di settembre si valuterà un eventuale ampliamento di questo limite.

Lucca Comics and Games 2022: tutto quello che c’è da sapere