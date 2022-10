A raggiungere la finale della prima fase di Comics & Games Factory, la call for ideas promossa da Lucca Crea srl e Lucca Comics & Games con la partnership esclusiva di Intesa Sanpaolo, sono stati Scripta di Pietro Sgherzi, Liliana Costa e Tiziano Ottaviani; Trixo di Antonio Maestro, Salvatore Palombo e Maria El Asmar; Cosmunit di Valentina Accoto e Alexandra Gavrilescu. Nelle vesti di ambassador dell’iniziativa la più importante streamer e content creator italiana Sara “Kurolily” Stefanizzi e Mario Moroni, podcaster, imprenditore digitale ed esperto di startup, che dal 20 giugno 2022 hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, forti delle loro rispettive esperienze personali e professionali.

Lucca Comics and Games 2022 – Comics & Games Factory: ecco i tre finalisti della call for ideas

La giuria ha selezionato questi tre progetti tra le oltre 43 ideas ricevute: i vincitori hanno partecipato a un programma di coaching durante il mese di settembre con professionisti del settore, che li hanno aiutati a mettere in piedi una versione rinnovata delle loro idee, più vicina al mondo del lavoro. È questa versione a essere stata presentata oggi sul palco, davanti al direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, al pubblico, alla giuria e agli esperti di settore e stakeholder presenti, con l’obiettivo di dimostrarsi pronti ad andare con le proprie idee nel mondo, capaci di sfidare i venture capitalist e andare alla ricerca di Angel Investor.

Nelle vesti di ambassador dell’iniziativa la più importante streamer e content creator italiana Sara “Kurolily” Stefanizzi e Mario Moroni, podcaster, imprenditore digitale ed esperto di startup, che dal 20 giugno 2022 hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, forti delle loro rispettive esperienze personali e professionali.

Trixo

Trixo (Antonio Maestro, Salvatore Palombo e Maria El Asmar) è la Prima Esports Gym Italiana, una struttura di 360 mq situata al centro di Napoli dedicata a tutti gli appassionati dell’Esports. Al suo interno i clienti potranno usufruire di 30 postazioni gaming, uno snack bar e un’ampia sala relax dove verranno trasmesse le competizioni Esports. Postazioni dedicate a videogiocatori e professionisti, Coaching, Allenamenti con Pro Player per singolo atleta o team ma anche Sessioni di Training mentale per professionisti sono le attività che avranno luogo all’interno della “palestra”. L’obiettivo di Trixo è quello di diffondere la cultura del gaming in Italia attraverso l’educazione dei giovani e la promozione delle competizioni di esports.

Cosmunit

Cosmunit (Alexandra Gavrilescu e Valentina Accotto): è la prima community per cosplayers su app. Un’applicazione in grado di tenere aggiornati su tutti gli eventi cosplay italiani e che, grazie allo spazio dedicato agli utenti, crei una community affezionata e positiva. Tramite questa applicazione si potranno ricevere informazioni e aggiornamenti sugli eventi dedicati a questo mondo e rimanere in contatto con gli iscritti: cosplayer, creatori di oggetti, costumi, fotografi e truccatori. Dall’interno della app sarà possibile organizzarsi per viaggiare insieme alla volta degli eventi d’interesse ma anche di vendere o comprare costumi e oggetti di seconda mano. L’app metterà a disposizione degli utenti la possibilità di scrivere tutorial o ricevere aiuto, pubblicare i propri lavori sulla propria pagina personale e anche trovare gruppi cosplay nella propria regione.

Scripta

Scripta (Liliana Costa, Pietro Sgherzi e Tiziano Ottaviani): un progetto nato nel 2017 che grazie a un lavoro di divulgazione attento e capillare è riuscito a creare una solida community. Ideato da un gruppo di amici uniti dalla passione per la narrativa, ha l’obiettivo di aiutare gli scrittori alle prime armi offrendo (a pagamento e non) servizi editoriali, consulenze di scrittura creativa, formazione e occasioni di confronto.

Con orgoglio commenta Emanuele Vietina, Direttore di Lucca Comics & Games: “Ascoltare gli speech oggi, tutti legati a progetti community based presentati all’interno di un community event, costruisce la fotografia più precisa di quello che è Lucca Comics & Games”.

Da dicembre 2022 a maggio 2023, Lucca Crea S.r.l (società che organizza Lucca Comics & Games) metterà a disposizione dei progetti selezionati ulteriori servizi di mentoring, coaching, accompagnamento con professionisti ed esperti di settore oppure servizi logistici e di supporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: affitto ufficio in co-working) utili ad ampliare, potenziare, arricchire e sviluppare le idee e le attività proposte dai gruppi vincitori. L’ammontare del valore dei servizi offerti da Lucca Crea S.r.l per l’edizione 2022 di Comics&Games Factory sarà pari a complessivi 40.000€ da suddividere tra i gruppi vincitori. Successivamente sarà invece annunciato ai tre progetti finalisti il dettaglio dei servizi e consulenze utili a trasformare l’idea in una professione.

Anche Claudia Vassena, Responsabile Sales&Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo, commenta: “Bellissima energia, freschezza, è bello parlare di sogni e sentire questi ragazzi raccontare i loro progetti”.

La giuria

A giudicare i progetti migliori è stata una giuria di esperti composta da Emanuele Vietina (Direttore di Lucca Comics & Games), Claudia Vassena (Responsabile Sales & Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo), Ilja Rotelli (Head of Investment & Business Development presso Amazon International), Valeria Zaffina (Group Brand Manager presso Ubisoft), Renato Franchi (Head of Marketing presso Star Comics), Fabio Viola (Metaverse Designer, Videogame Designer and Producer, Videogames Museum Curator), Mario Cortese (CEO di GateOnGames), Gabriele Troilo (docente di Marketing presso l’Università Bocconi), Daniel Schmidhofer (CEO di Progaming), Gian Luca Rocco (giornalista specializzato in nuovi media e videogiochi presso Mediaset) e Patricia Consonni (Creative Agency Partner per Meta Italia).