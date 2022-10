Lucca Comics and Games 2022 – Dalla collaborazione tra Lucca Comics & Games e Intesa Sanpaolo è nata Comics & Games Factory, la call for ideas rivolta a giovani creativi under 35 di cui Intesa Sanpaolo è partner esclusivo, allo scopo di stimolare iniziative e progetti imprenditoriali under 35. Tutti gli eventi disponibili legati a questa realtà si terranno presso Si13 – Sala Incontri Cappella Guinigi – Sala Comics & Games Factory

Novità Lucca Comics

Lucca Comics and Games 2022 – COMICS & GAMES FACTORY: gli eventi da non perdere

Venerdì 28 ottobre

15:00-16:00 – Premiazione del vincitori di Comics & Games Factory.

Premiazione dei vincitori della prima edizione della call for ideas “Comics & Games Factory” in collaborazione con il partner esclusivo Intesa Sanpaolo. Presenzieranno i giudici e l’ambassador Kurolily. Conduce Mario Moroni. I gruppi selezionati presenteranno i pitch finale del loro progetto. Si alterneranno nella presentazione: Trixo, Cosmunit e Scripta.

Il panel dedicato al rapporto tra le nuove industrie culturali creative e il mondo digitale. Intervengono: Gabriele Troilo (Bocconi), Piera Anna Franini (Forbes), Ckibe (Content Creator), Claudia Vassena (Responsabile direzione Sales & Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo). Modera Mario Moroni.

Sabato 29 ottobre

10:30-11:30 – L’evoluzione del videogioco: dai cabinati agli espor t

Un dialogo con Nolan Bushnell (fondatore di Atari) e Ilja Rotelli (Head of Investment & Business Development, International – Amazon Games). Modera Mario Moroni.

Quali saranno le nuove frontiere del gaming? Quali le nuove professioni che nasceranno legate ad esempio agli esports? Ne discutiamo con Pow3r (Pro Player e Content Creator), Gian Luca Rocco (Giornalista per Mediaset e scrittore) e Daniel Schimdhofer (Fondatore e AD di ProGaming Italia). Modera Mario Moroni.

Domenica 30 ottobre

10:30-11:30 – Tra fisico e digitale: le nuove community tra Twitch, Discord, Telegram e fiere fisiche.

Cydonia (Content Creator), Lorenzo Fantoni (N3rdcore – Blogger, content creator e giornalista) e Mario Moroni dialogano sull’ evoluzione tra fisico e digitale delle community legate alla pop culture.

Yuriko Tiger (Content Creator e Cosplayer) e Renato Franchi (esperto di Marketing e transmedialità) dialogano con Mario Moroni su tutte le innovazioni digitali legate all’intrattenimento in arrivo dal Giappone.

