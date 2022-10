Lucca Comics and Games 2022: Licia Troisi torna a prendere parte alla nota kermesse del fumetto e del gioco e lo fa dando appuntamento a tutti i suoi fan lunedì 31 ottobre ore 16:30 presso lo stand SFR102 per una speciale sessione di autografi.

Lucca Comics and Games 2022: dove trovare Licia Troisi e leggere in anteprima il suo nuovo libro

Licia Troisi, la prolifica autrice, creatrice della famosa saga de Il Mondo Emerso, ha in serbo una piccola e speciale sorpresa per i suoi lettori: i primi che si presenteranno alla sessione di autografi , infatti, avranno la possibilità di ricevere il primo capitolo del secondo libro della serie Le guerre del multiverso, in libreria per Rizzoli da marzo 2023. Oltre a questa particolare occasione di incontro con i suoi fan, la madrina del fantasy italiano sarà presente tutti i giorni a Lucca Comics & Games e avrà i seguenti appuntamenti: