Sempre più spesso sentiamo parlare di metaverso, NFT, SBT, blockchain, web3, intelligenza artificiale, arte generativa e crypto, ed è proprio per questo che Lucca Comics and Games 2022 si sta preparando a offrire un viaggio culturale che oscillerà tra il fisico e il digitale. Siete curiosi di scoprire e analizzare quello che sarà il prossimo, non tanto lontano, futuro? Scopriamo insieme il progetto Communityverse a Lucca Comics and Games!

Communityverse a Lucca Comics and Games

Communityverse a Lucca Comics and Games è un progetto che ha come obbiettivo quello di comprendere e analizzare il futuro prossimo, attraverso una cinque giorni dedicata alla divulgazione con ospiti ed esperti del settore. L’appuntamento da segnare in agenda è dal 28 ottobre al 1° novembre, presso il sotterraneo della Casermetta di San Pietro (Baluardo dei Balestrieri), nella sala incontri Sagrestia all’East Village. Vi informiamo inoltre che l’evento sarà anche on-line.

Gli incontri e i tantissimi ospiti al Communityverse

Tra gli incontri che si terranno durante le giornate preposte troveremo il dibatto Cryptoscettici Vs Cryptosostenitori, moderato da Emilio Cozzi. E poi ancora ci sarà Virtual Debate, l’incontro organizzato da INDIRE e H-FARM che avrà come focus il capire come si evolverà la formazione nell’era del metaverso.

Si continuerà poi con il panel Metaverso: HHH (Hype, HOPE, Hell) con Marco Ruffa, Digital Transformation Director in Pinko e Head of Luxury in Luxochain ed altri pionieri che descriveranno la loro esperienza tra mondo della moda e metaverso.

Tra gli ospiti ci saranno Luca Cresciullo (Founder & Producer di Cyberspline Games), Michal Geci, (Chief Revenue Officer di Niftify), Danilo Costa (founder & CEO del metaverso di Coderblock), Fabio Viola (Metaverse and Game Designer), Massimo Simbula e Ivan Tizzanini.

Di seguito condividiamo con voi il calendario degli eventi con accesso gratuito previa prenotazione.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale.

28.10.22

10:00 – 11:00 Virtual Debate (Andrea Benassi, Antonio Guarino, Azzurra Ruggeri).

13:00 – 14:00 Incontro “Multiverse of Metaverses”: la genesi di una mostra (Daniele Luchi, Gianluca del Gobbo, Enzo Fontana, Alexander Mariotti).

14:30 – 15:30: Metaverso: HHH (Hype, HOPE, Hell) (Marco Ruffa, Massimo Simbula, Marco Crotta).

20.00 – Inaugurazione della mostra “Multiverse of Metaverses” con DJ set insieme a Catherine Poulain.

29.10.22

11:30 – 12:30 È tutta colpa dell’Algoritmo (questo sconosciuto) (Michele Laurelli, Ivan Tizzanini, Giulia Tirozzi, Emanuele Briganti).

13:00 – 14:00 Cryptoscettici Vs Cryptosostenitori (Emilio Cozzi, Lorenzo “LRNZ” Ceccotti, Fabio Viola, Fabio Gadducci, Giovanni Russo, Daniele Luchi).

30.10.22

10:00 – 11:00 Artificiali Intelligence e Arte Generativa (Lorenzo “LRNZ” Ceccotti, Francesco Ristori, Francesco D’Isa).

11:30 – 12:30 Dal Gaming al Metaverso: il passo è breve? (Lorenzo Petrangeli, Vincenzo Rana, Luca Cresciullo).

31.10.22

13:00 – 14:00 Ricompense, Monete Virtuali, Play to Earn, Tokenomics: non solo un gioco da ragazzi… (Edoardo Degli Innocenti, Michal Geci, Michele Laurelli, Niccolò Bardoscia).

14:30 – 15:30 Interoperabilità Vs Personalizzazione – Metaverse Standard Forum (Tiziano Tridico, Lorenzo Niccolai, Matteo “Quantiik” Marzorati, David Gallo).

01.11.22

09:00 – 10:00 Il futuro della Communityverse di LC&G (Michele Barghini, Marco Verna, Andrea Concas, Luca Dal Passo, Lorenzo Niccolai, Daniele Luchi).

13:30 – 14:30 Come si evolverà la creatività nell’era del Metaverso? (Marco Dodaro, Tiziano Tridico, Matteo Favarelli.

Tra reale e digitale a Lucca Comics and Games

Il metaverso farà il suo ingresso nelle giornate lucchesi anche grazie a The Nemesis, la piattaforma di intrattenimento che offre innovative esperienze di realtà virtuale. E poi ancora Coderblock realizzerà un’altra esperienza di metaverso del festival orientato alla community della piattaforma social Discord, mentre la caccia al tesoro “Le 10 Gemme di Lucca” sarà un’esperienza di gioco in realtà aumentata proposta da OverTheReality.

Inoltre, grazie a MedStore, tra le attività sarà possibile visitare le mostre di Palazzo Ducale anche nel metaverso. Infine, i sotterranei della Casermetta di San Pietro ospiteranno l’esposizione “Multiverse of Metaverses”, dedicata alla rappresentazione della molteplicità di metaversi.

History Channel Italia si apre al metaverso

Tra i Metaverse Partner di questa edizione di Lucca Comics & Games c’è History Channel Italia, il primo canale History nel mondo ad aprirsi al metaverso, approdando sulla piattaforma Spatial.io.

In occasione del lancio della mini serie Colosseum, dedicata all’Anfiteatro Flavio, il canale ha fatto il suo ingresso nel web 4.0. Grazie a questo è possibile sperimentare gratuitamente da desktop, smartphone e visori, l’atmosfera che si viveva in epoca antica all’interno dell’anfiteatro.

Infine, per celebrare l’apertura della mostra, il 28 ottobre History Channel offrirà uno straordinario Deejay set con Catherine Poulain nell’arena dei gladiatori. Il party nel metaverso inizierà alle ore 20:00 e sarà accessibile a tutti attraverso questo indirizzo.

E voi, farete parte della Communityverse a Lucca Comics and Games?