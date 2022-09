Una grande novità che guarda al futuro e nello specifico ai giovani per la Lucca Comics and Games 2022: si tratta della Comics & Games Factory, la call for ideas rivolta ai creativi under 35, e nell’edizione della manifestazione 2022 presenterà il processo di trasformazione di un progetto in una vera startup.

Lucca Comics and Games 2022 per gli under 35: la “Factory” rivolta ai giovani

La call for ideas nata per Lucca Comics and Games e rivolta a giovani creativi, si chiama “Comics and Games Factory”. È stata lanciata lo scorso giugno e quest’anno, durante il Lucca Comics and Games, mostrerà le iniziative e i progetti imprenditoriali che sono stati presentati da parte di ragazzi under 35, nell’ambito dei quattro settori che rappresentano il cuore pulsante di Lucca Comics & Games (esport, videogame, content creation, web comics o webtoon).

Alla fine del processo di selezione, che si terrà da Dicembre 2022 a Maggio 2023, Lucca Crea S.r.l metterà a disposizione dei progetti selezionati, ulteriori servizi di mentoring, coaching, accompagnamento con professionisti ed esperti di settore oppure servizi logistici e di supporto, utili ad ampliare, potenziare, arricchire e sviluppare le idee e attività proposte dai gruppi vincitori.

Intesa Sanpaolo è partner esclusivo dell’iniziativa e come ambassador del progetto ci sono la streamer e content creator Sara “Kurolily” Stefanizzi e Mario Moroni, podcaster, imprenditore digitale ed esperto di startup.

Dal 12 settembre a oggi, manager italiani hanno aiutato i tre vincitori della prima fase a mettere in piedi una versione rinnovata delle loro idee. Sarà questa versione 2.0 a essere presentata sul palco della Cappella Giunigi, il 28 ottobre a Lucca Comics & Games. Proprio durante la manifestazione, infatti, i 3 team dovranno presentare il proprio pitch, con le implementazioni e gli sviluppi realizzati insieme agli esperti dei vari settori, davanti ai giudici, al pubblico, ad operatori di settore e stakeholders.

Nel corso del festival sarà annunciata la classifica finale e ad ogni progetto verranno assegnati servizi e consulenze utili a trasformare l’idea in una vera professione.