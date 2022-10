Lucca Comics and Games 2022 presenta Lucca Junior con con “la prima conferenza stampa ufficiale per bimbi”, un evento unico nel suo genere ha visto il coinvolgimento di 100 bambini che, nei panni di giovani giornalisti, hanno potuto scoprire in anteprima tutte le novità su Lucca Junior, l’area della fiera dedicata ai più giovani ad ingresso gratuito.

Dopo la pausa forzata dovuta ai due anni di pandemia l’edizione 2022 vedrà il ritorno in presenza di Lucca Junior, che nel giro di qualche giorno si prepara ad accogliere nuovamente i piccoli ospiti che nei giorni della fiera visiteranno il Family Palace presso il Real Collegio. A rendere ancora più speciale il ritorno di Lucca Junior è stata anche la conferenza stampa di presentazione dell’evento definita la prima conferenza stampa ufficiale per bambini e che ha visto la partecipazione diretta di 100 bambini, provenienti da alcune scuole del territorio, nella veste di giovani giornalisti. A fare gli onori di casa il patron Emanuele Vietina, che ha introdotto e presentato i diversi ospiti che animeranno per cinque giorni gli spazi del Family Palace.

I giovani giornalisti hanno quindi partecipato con entusiasmo, scoprendo il programma della manifestazione, ascoltando e facendo domande a personaggi amatissimi dai più piccoli come Dodò dell’Albero Azzurro, La Pimpa, Carolina Benvenga e Andrea Lucchetta.

Ma non solo la conferenza di Lucca Junior ha visto anche la partecipazione della Rai, nella persona della vice direttrice Mussi Bollini, che ha presentato le molte iniziative che Rai ha in programma durante la manifestazione. Tra queste l’allestimento di un vero studio televisivo che ospiterà ogni giorno una diretta speciale che racconterà il festival e la presenza di Dodò e il suo Albero Azzurro, che accoglierà i visitatori nel chiostro del Real Collegio.

Lucca Junior darà spazio anche all’animazione seriale, ospitando anche due importanti anteprime: Drago Nero – I Paladini e Super Benny. La mattina di sabato 29 ottobre, presso il Teatro del Giglio, vedrà l’anteprima mondiale di Drago Nero – I Paladini, la serie animata basata su Dragonero di Sergio Bonelli Editore, di cui saranno mostrati i primi 5 episodi.

Anche Super Benny, la serie animata che vede come protagonista Benedetta Rossi di Fatto in Casa con Benedetta, sarà anch’essa presentata sabato 29 e vedrà la partecipazione dell’amatissima cuoca content creator.

Rossi però non sarà l’unica youtuber presente nel Family Palace durante la manifestazione, infatti durante Lucca Junior i bambini potranno conoscere Roby e altri content creator che saranno presenti per meet and greet e firmacopie dei loro libri. Ad affiancare quanto presentati fin’ora vi saranno anche laboratori ed esperienze scientifiche, contenuti divulgativi, artistici e creativi, uno spettacolo teatrale de La Pimpa dedicato ai più piccoli e uno spazio dedicato interamente a Star Wars, con la scuola per giovani Padawan, laboratori dove poter costruire la propria spada laser e dimostrazioni di combattimento Jedi.