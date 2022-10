Da grandi poteri derivano grandi responsabilità! E la responsabilità di chi produce oggetti culto per gli appassionati di action figure e repliche di oggetti di scena è davvero grande! Hasbro, oltre a numerose proposte a tema Star Wars, porterà a Lucca Comics and Games 2022 anche una serie di prodotti e anteprime dedicate alla “casa delle idee”. I prodotti dedicati al mondo Marvel saranno disponibili per la visione e la vendita presso il padiglione Hasbro allestito per l’occasione.

I visitatori dell’area Hasbro FAN potranno infatti trovare numerosi prodotti legati alla linea Marvel Legends, che spazieranno dalle action figure top di gamma dell’azienda dedicate ai super eroi (ma anche villain) più amati dai collezionisti alle magnifiche repliche degli accessori Marvel come il Martello Mjolnir tratto da Thor: Love and Thunder, il Tesseract o il recentissimo Casco di Black Panther.

Abbiamo curiosato fra i prodotti che Habro porterà a Lucca Comics & Games 2022 con l’obiettivo di riportarvi i migliori oggetti da tenere in considerazione per andare ad arricchire la vostra collezione da veri appassionati del mondo Marvel! Allo stand Hasbro FAN si potranno trovare sia prodotti in vendita sia oggetti in sola esposizione in modo da permettere ad ogni fan di poter visionare e toccare con mano gli “oggetti del desiderio” per pianificarne l’acquisto magari in previsione delle festività natalizie.

Hasbro a Lucca Comics & Games 2022: prodotti in esposizione

Grazie all’allestimento dello stand Habro FAN curiosi ed appassionati entreranno di persona nel mondo Marvel e potranno toccare con mano molti dei prodotti dell’azienda e verificarne personalmente la qualità ed il realismo rispetto alle controparti viste nelle serie TV e nei film. Sarà un’occasione unica per vedere in anteprima le action figure di Wakanda Forever e poter effettuare delle comparative fra i vari caschi e accessori per poi decidere quale sia la migliore scelta da acquistare in base ai propri gusti e preferenze.

Fra i prodotti da non perdere tra quelli proposti in anteprima allo stand Hasbro sicuramente spicca la riproduzione del Tesseract unita alla action figure di Loki. Il set propone due elementi iconici del Marvel Cinematic Universe mettendo a disposizione delle repliche di alto livello sia di uno degli oggetti più importanti delle prime fasi degli MCU sia di un personaggio che – grazie ai film ed alla serie TV che lo ha visto protagonista – è saputo entrare nei cuori dei fan ti tutto il mondo.



Nello stand Hasbro a Lucca Comics & Games 2022 saranno disponibili in visione:

Marvel Legends Loki and Tesseract

Marvel Legends Mjolnir Replica (Thor: Love and Thunder)

Marvel Legends Black Panther Helmet (Legacy)

Marvel Legends Wakanda Forever – Iron Heart

Marvel Legends Wakanda Forever – Namor

Marvel Legends Wakanda Forever – Nakia

Marvel Legends Wakanda Forever – Okoye

Marvel Legends Wakanda Forever – Black Panther Comics

Marvel Legends Wakanda Forever – Everett Ross

Marvel Legends Wakanda Forever – Attuma

Marvel Legends X-Men – Wolverine

Marvel Legends Spider-Man – Ned and Peter

Marvel Legends Spider-Man Amazing Fantasy 15

Marvel Legends Spider-Man Venom & Knull

Hasbro a Lucca Comics & Games 2022: prodotti in vendita

Fra i numerosi prodotti in vendita presso il padiglione Hasbro FAN abbiamo identificato una serie di articoli che vi segnaliamo come i più interessanti a tema Marvel da acquistare. Alcuni prodotti sono tratti dal mondo dei videogame, come ad esempio Marvel’s Spider-Man (2018) , mentre altri sono tratti dalle varie trasposizioni a fumetti dei personaggi della casa delle idee.

Marvel Legends Spider-Man 60° ann. – Lizard (Dr.Curtis Connor)

Marvel Legends Spider-Man Noir e Spider-Ham from “Spider-Man: Into the Spider-Verse”

Marvel Legends – Fallen’s One & Terrax (Heralds of Galactus)

Marvel Legends – Inner Demon & Mr. Negative

Tra questi prodotti vi consigliamo di tenere in considerazione il duo Spider-Man Noir e Spider-Ham, che vi permetteranno di completare le uscite dei personaggi tratti da quel capolavoro che è “Spider-Man: Un nuovo Universo”. Se invece siete amanti dei fumetti Vintage, il Lizard – Dr Connors che replica il packaging delle action figure classiche, è un prodotto da non perdere.

Dove Trovarle

Tutti i prodotti Hasbro FAN dedicati al mondo Marvel, insieme a quelli dedicati ai personaggi Star Wars, saranno disponibili presso il padiglione Hasbro FAN situato in Piazza Santa Maria sempre aperto in tutti i giorni della manifestazione, ovvero dal 28 ottobre al 1° novembre 2022.