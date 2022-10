Lucca Comics and Games 2022 – In occasione della grande kermesse dedicata ai comics, al gioco e alla cultura pop in generale, Prime Video porterà all’evento più amato dai fan i suoi show e i suoi talent in una serie di appuntamenti imperdibili ed esclusivi: ecco il calendario completo

Lucca Comics and Games 2022 – Prime Video: tutti gli eventi da non perdere

Lucca Comics and Games 2022 – Prime Video: Lucca Comics and Games 2022 – Prime VIDEO: dove e quando

Piazza Prime Video sarà situata presso Piazzale Arrigoni & Sotterraneo di San Colombano da venerdì 28 ottobre a mercoledì 2 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 Nel padiglione e nel salotto di Prime Video in cui il pubblico lucchese potrà rilassarsi, caricare i propri dispositivi, godersi lo spettacolo della preparazione di cosplay con repair/make up area e giocare.

Lucca Comics and Games 2022 – Prime VIDEO: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Panel e firmacopie

Domenica 30 ottobre, ore 11:00 presso Teatro del Giglio; Prime Video presenta un panel per i fan del fantasy con tre attori del cast de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sul palco del Teatro del Giglio al Lucca Comics & Games

Cynthia Addai-Robinson (Regina Reggente Miriel), Ismael Cruz Cordova (il soldato elfo silvano, Arondir) e Sophia Nomvete (la principessa dei nani Disa, moglie di Durin) partecipano ad un ricco panel esclusivo moderato dal direttore Emanuele Vietina, dedicato alla prima stagione della rivoluzionaria serie e preparati a divertenti aneddoti dal dietro le quinte.

Lucca Comics and Games 2022 – Prime VIDEO: Lillo Petrolo e Frank Matano, Comedy Panel

Lunedì 31 ottobre, ore 15:30 presso Cinema Astra. Due guest d’eccezione dal mondo della comicità made in Italy atterreranno a Lucca dagli show di Prime Video. Lillo Petrolo e Frank Matano presenteranno al pubblico di Lucca i loro nuovi show: Sono Lillo, una nuova serie scripted Original italiana basata sul mitico personaggio Posaman, che debutterà in esclusiva su Prime Video il 5 gennaio 2023, e Prova Prova Sa Sa, un comedy show incentrato sull’improvvisazione con Frank Matano alla guida e quattro comici d’eccezione: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone – disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2 novembre. Lillo Petrolo e Frank Matano presenteranno anche LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, uno speciale natalizio con alcuni concorrenti della prima e seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original italiano da record.

Prime Video – Le proiezioni

INVERSO – The Peripheral Episodio 1 Presso Cinema Astra, Sabato 29 ottobre, ore 19.00

INVERSO – The Peripheral racconta la storia di Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell’America futura. Flynne è intelligente, ambiziosa e predestinata. Non ha futuro, finché il futuro non bussa alla sua porta. INVERSO – The Peripheral, tratto dal romanzo dal grande autore William Gibson, offre uno sguardo affascinante e allucinatorio sulla sorte dell’umanità e su ciò che verrà.

INVERSO – The Peripheral è prodotta da Amazon Studios e Warner Bros Television in collaborazione con Kilter Films. Gli executive producer della serie sono il creatore e showrunner Scott B. Smith (A Simple Plan), il regista Vincenzo Natali (In the Tall Grass), Greg Plageman (Person of Interest), Jonathan Nolan e Lisa Joy (Westworld), Athena Wickham (Westworld) e Steven Hoban (In the Tall Grass).

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Episodi 1 e 2. Presso Cinema Astra, Domenica 30 ottobre e Martedì 1° novembre, ore 14:00

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è rivelata un successo mondiale con la sua prima stagione, con più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno, battendo tutti i record precedenti e divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo. La serie è guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado e i produttori Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip è co-executive producer e regista con J.A. Bayona e Charlotte Brändström.

Pretty Little Liars: Original Sin Episodio 1 e 2 Premiere italiana; presso Cinema Centrale Sabato 29 ottobre, ore 19:30.

Scritto da Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, Chilling Adventures of Sabrina) e Lindsay Calhoon Bring (Chilling Adventures of Sabrina), rispettivamente anche executive producer e co-executive producer, questo melodrama per adolescenti dalle tinte dark introduce una nuova generazione di Little Liars assillate da A – un killer mascherato che ha lo scopo di punirle per i loro peccati e anche per quelli delle loro madri.

La serie è prodotta da Muckle Man Productions di Aguirre-Sacasa e da Alloy Entertainment (Gossip Girl, Pretty Little Liars, The Vampire Diaries, You) in collaborazione con Warner Bros. Television. Nel ruolo di executive producer si annoverano anche I. Marlene King (che aveva partecipato alla creazione dell’originale Pretty Little Liars), Michael Grassi, Caroline Baron, oltre a Leslie Morgenstein e Gina Girolamo di Alloy. La serie è basata sulla serie di libri best-seller di Sara Shepard. Pretty Little Liars: Original Sin sarà disponibile in Italia con 10 episodi a partire da lunedì 31 ottobre in esclusiva su Prime Video.