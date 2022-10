Lucca Comics and Games 2022 – area games: Slow Life – Slow Games: Gioca al ritmo giusto sarà presente per tutta la kermesse. Si tratta di una campagna di prevenzione dell’azzardopatia che si prefigge di combattere il gioco d’azzardo. Il progetto è stato sviluppato dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, in collaborazione con Lucca Crea grazie al finanziamento del Ministero della Sanità che la Regione Toscana ha destinato alla realizzazione di un piano di contrasto al gioco d’azzardo. Ecco il calendario degli appuntamenti.

Tutti i giorni dalle 11 alle 13 si potranno provare i giochi da tavolo selezionati dagli esperti del Game Science Research Center: “Beccato”, “Dixit”, “Eryantis”, “Kindomino”, “Manolesta”, “Rush hour” e “Shotten totten 2

Dalle 15 saranno organizzate sessioni di gioco di ruolo dalle associazioni coinvolte dal progetto nelle scuole secondarie di primo grado: Più Prato, Narratori di Mondi, The Agency e Area Games. I master a disposizione nelle varie giornate, presenteranno i seguenti giochi: